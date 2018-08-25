В одном из подъездов жилого дома на Юго-востоке Москвы произошло частичное обрушение перекрытий

По данным Следственного комитета, в результате инцидента никто не пострадал.

Обрушение произошло около полудня на улице Трофимова. Площадь составила около 10 квадратных метров. Как сообщил агентству «Москва» представитель Следственного комитета, обрушилась плита в лифтовом холле с седьмого по пятый этажи. Предположительно причиной ЧП могла стать погрузка в лифт тяжелых стройматериалов – один из жильцов выгружал их как раз перед тем, как рухнул пол. Пострадавших нет, всех жителей дома сразу же эвакуировали. Чтобы спуститься вниз, людям пришлось буквально сползать по обломкам, сообщает телеканал «Мир 24». Судя по видео места происшествия, опубликованному телеканалом «Звезда», инцидент произошел в восьмиэтажном доме сталинской постройки. Снаружи повреждений не видно. Территория вокруг здания оцеплена. У дома находятся машины экстренных служб, кареты «скорой помощи» и полиция. Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев произошедшего.

По факту обрушения проводится доследственная проверка. На месте работают экстренные службы.