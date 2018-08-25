Столичные полицейские задержали Алексея Навального возле его дома в Москве
Сейчас он находится в ОВД «Даниловский». Причины задержания неизвестны. Телефон у Навального отобрали, но он успел сделать звонок своему пресс-секретарю Кире Ярмыш. Адвокат Навального Ольга Михайлова подтвердила ТАСС информацию о задержании, но к Навальному ее пока не пускают.
Юрист ФБК Иван Жданов полагает, что задержание Навального связано с анонсированным ранее митингом против пенсионной реформы, назначенном на 9 сентября. Официальных комментариев правоохранительных органов еще нет. Ранее глава столичного Департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил ТАСС, что власти Москвы все-таки рассмотрят заявку сторонников Навального. на митинг в Москве против пенсионной реформы 9 сентября. Накануне сообщалось, что власти не станут рассматривать заявку, т.к. она подана раньше срока.
Комментарии15
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chichanik 25 августа 2018 | 17:04
Вчинят нарушение гос. тайны за публикацию Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 г. № 2686-р
Номера с 2681 по 2888 отсутствуют на сайте ПравительстваРФ
Шьют измену Родине.
danko1 25 августа 2018 | 17:06
Причина задержания то, что президент подлый трус, который желает сорвать митинг.
nanarovsky 25 августа 2018 | 17:12
danko1: Боритесь...там... Путена в ГааХу... Если ни вы то хто...
tvitov66 25 августа 2018 | 17:25
nanarovsky: не надо его в Гаагу - у нас в СИЗО не плохо кормют, а уж какая природа в магаданских лесах ....
chichanik 25 августа 2018 | 17:08
chichanik: 2688 ... за первое декабря ничего нет ...хотя вроде пятница.
Темнит товарищ Правительство РФ
danko1 25 августа 2018 | 17:10
chichanik: Так и дворцы-пагоды Шойгу исчезли из Росреестра после публикации о них Навального.
sbk 25 августа 2018 | 17:06
А просто за то, что он - Навальный.
aleks50 Алексей Клубников 25 августа 2018 | 17:07
Ну Вова, ну дерьмократ хренов. Значит нельзя выступать против его грабежа народа. Вот оборзела чекистская рожа.
venq 25 августа 2018 | 17:10
хватит уже по этой новости комменты и счетчик просмотров обновлять! счетчик дождя, например, уже показывает 32465.
или на эхо-стену тащите, или комменты и счетчик не обнуляйте!
зы. совсем уже отупели. забыли, когда можно задерживать Навального, а когда нельзя.
через пару часов Латынина по этому поводу такую язву на всю страну через эхо-ютуб власти устроит - не вылечиться никогда. :D
зы.зы. а может, это и спец. заговор... премьер пропал. президент - один... :D
glebbalbesov 25 августа 2018 | 17:10
Отобрали но он успел....... Эхо жжет...
putin_itogy 25 августа 2018 | 17:13
Причины задержания --- крайняя степень психоза, параноидального старикашки,
который тяжело болен паранойей.
По Фрейду - он даже не называет его имени...что полностью подтверждает тяжёлый диагноз.
и запретил это делать всем подконтрольным сми.
Да вы батенька, последняя стадия, перед кончиной..
tks 25 августа 2018 | 17:17
За "гвардейскую картошечку" задержали!!
adl1964 25 августа 2018 | 17:26
Навальный понятно что заноза. Только у меня вопрос: а кто же ЖОПА?
gregor 25 августа 2018 | 17:27
Власти ещё не решили , дать разрешение на митинг или не давать ...., но Навального уже арестовали ....
Смешная страна ..... со смешным большинством ...,которое называется "Одобрямс " .
" Великие " такие все ..., просто ух ...и ах ...до нЕльзя какие "великие "
Поэтому и нет ни дорог ,ни друзей .
koshkaedu 25 августа 2018 | 17:28
Список Навального?