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17:01, 25 августа 2018

Столичные полицейские задержали Алексея Навального возле его дома в Москве

Сейчас он находится в ОВД «Даниловский». Причины задержания неизвестны. Телефон у Навального отобрали, но он успел сделать звонок своему пресс-секретарю Кире Ярмыш. Адвокат Навального Ольга Михайлова подтвердила ТАСС информацию о задержании, но к Навальному ее пока не пускают.

Юрист ФБК Иван Жданов полагает, что задержание Навального связано с анонсированным ранее митингом против пенсионной реформы, назначенном на 9 сентября. Официальных комментариев правоохранительных органов еще нет. Ранее глава столичного Департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил ТАСС, что власти Москвы все-таки  рассмотрят заявку сторонников Навального. на  митинг в Москве против пенсионной реформы 9 сентября. Накануне сообщалось, что власти не станут рассматривать заявку, т.к. она подана раньше срока.

Комментарии

15

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chichanik 25 августа 2018 | 17:04

Вчинят нарушение гос. тайны за публикацию Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 г. № 2686-р
Номера с 2681 по 2888 отсутствуют на сайте ПравительстваРФ
Шьют измену Родине.

danko1 25 августа 2018 | 17:06

Причина задержания то, что президент подлый трус, который желает сорвать митинг.

nanarovsky 25 августа 2018 | 17:12

danko1: Боритесь...там... Путена в ГааХу... Если ни вы то хто...

tvitov66 25 августа 2018 | 17:25

nanarovsky: не надо его в Гаагу - у нас в СИЗО не плохо кормют, а уж какая природа в магаданских лесах ....

chichanik 25 августа 2018 | 17:08

chichanik: 2688 ... за первое декабря ничего нет ...хотя вроде пятница.
Темнит товарищ Правительство РФ

danko1 25 августа 2018 | 17:10

chichanik: Так и дворцы-пагоды Шойгу исчезли из Росреестра после публикации о них Навального.

sbk 25 августа 2018 | 17:06

А просто за то, что он - Навальный.

aleks50 Алексей Клубников 25 августа 2018 | 17:07

Ну Вова, ну дерьмократ хренов. Значит нельзя выступать против его грабежа народа. Вот оборзела чекистская рожа.

(комментарий скрыт)

venq 25 августа 2018 | 17:10

хватит уже по этой новости комменты и счетчик просмотров обновлять! счетчик дождя, например, уже показывает 32465.
или на эхо-стену тащите, или комменты и счетчик не обнуляйте!
зы. совсем уже отупели. забыли, когда можно задерживать Навального, а когда нельзя.
через пару часов Латынина по этому поводу такую язву на всю страну через эхо-ютуб власти устроит - не вылечиться никогда. :D
зы.зы. а может, это и спец. заговор... премьер пропал. президент - один... :D

glebbalbesov 25 августа 2018 | 17:10

Отобрали но он успел....... Эхо жжет...

putin_itogy 25 августа 2018 | 17:13

Причины задержания --- крайняя степень психоза, параноидального старикашки,
который тяжело болен паранойей.
По Фрейду - он даже не называет его имени...что полностью подтверждает тяжёлый диагноз.
и запретил это делать всем подконтрольным сми.
Да вы батенька, последняя стадия, перед кончиной..

tks 25 августа 2018 | 17:17

За "гвардейскую картошечку" задержали!!

adl1964 25 августа 2018 | 17:26

Навальный понятно что заноза. Только у меня вопрос: а кто же ЖОПА?

gregor 25 августа 2018 | 17:27

Власти ещё не решили , дать разрешение на митинг или не давать ...., но Навального уже арестовали ....
Смешная страна ..... со смешным большинством ...,которое называется "Одобрямс " .
" Великие " такие все ..., просто ух ...и ах ...до нЕльзя какие "великие "
Поэтому и нет ни дорог ,ни друзей .

koshkaedu 25 августа 2018 | 17:28

Список Навального?

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