Находящиеся в СИЗО беременные, кормящие матери и несовершеннолетние перестали получать дополнительные продукты
Раньше им был положен творог, масло, сыр, молоко и овощи. Как выяснили представители ОНК, сокращение рациона предусмотрено постановлением правительства. Детский омбудсмен Анна Кузнецова в интервью «Коммерсанту» выразила опасение за здоровье женщин и детей и пообещала обратиться в ФСИН за разъяснением. Глава СПЧ Михаил Федотов отметил, что не знал о постановлении правительства, изучит вопрос и направит свои предложения в соответствующие органы. Между тем, как передает «Интерфакс», правительство уже потребовало от Минюста разобраться в ситуации ограничения питания беременных и несовершеннолетних в СИЗО.
Комментарии11
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fikus74 25 августа 2018 | 16:36
Все продукты ушли в россгвардию
cromwel 25 августа 2018 | 16:41
За то сто лимонов на шарики у избиркомов Собянина всегда найдется. Шоу должно продолжаться!
vlabumur 25 августа 2018 | 16:53
Сенцов уже сто дней не жрет а и поет и пляшет.
stebinmaku 25 августа 2018 | 16:53
А ещё при СИЗО отсутствует роддом и детские дошкольные учреждения..
sparky 25 августа 2018 | 16:59
сокращение рациона предусмотрено постановлением правительства.
правительство уже потребовало от Минюста разобраться в ситуации ограничения питания беременных и несовершеннолетних в СИЗО.
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Похоже, что Димон очень сильно ударился головой.
И его подвиг повторили все министры.
ruzke_reptiloid 25 августа 2018 | 17:03
Вроде бы им вместо творога теперь будут дубинками по пяткам стучать в двойном размере? Россия же заботится о детях и беременных.
moisha_pid 25 августа 2018 | 17:09
Я так скажу: - нужно не эту мразоту подкармливать, всё равно для них не станешь хорошим, а направить средства выделенные для этих отщепенцев в детсады, в школы где содержатся дети порядочных родителей.
diximania1948 25 августа 2018 | 17:35
moisha_pid: Мразота твои родители, они виновны в том, что ты появился, а в российских тюрьмах и колониях до 30 % невиновных сидят, в отличие от Путинских воров, которые на свободе.
yralez 25 августа 2018 | 17:31
Положено, что на воле не положено.
Надо их на волю выгонять, пусть узнают почем фунт лиха.
roony 25 августа 2018 | 17:53
yralez: yralez:
Денег нет, но вы терпите ...
roony 25 августа 2018 | 17:50
Не понял, Правительство обещало разобраться ...
Левая рука не в курсе что делает правя ?
А башка для чего ?
Ах, да ...
С башкой то не повезло, нет ума - считай калека.