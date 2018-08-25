Находящиеся в СИЗО беременные, кормящие матери и несовершеннолетние перестали получать дополнительные продукты

Раньше им был положен творог, масло, сыр, молоко и овощи. Как выяснили представители ОНК, сокращение рациона предусмотрено постановлением правительства. Детский омбудсмен Анна Кузнецова в интервью «Коммерсанту» выразила опасение за здоровье женщин и детей и пообещала обратиться в ФСИН за разъяснением. Глава СПЧ Михаил Федотов отметил, что не знал о постановлении правительства, изучит вопрос и направит свои предложения в соответствующие органы. Между тем, как передает «Интерфакс», правительство уже потребовало от Минюста разобраться в ситуации ограничения питания беременных и несовершеннолетних в СИЗО.