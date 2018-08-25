В жилом доме на улице Трофимова частично обрушилась бетонная платформа лестничного пролета

Как сообщили «Интерфаксу» в комплексе городского хозяйства, обрушение произошло в результате перегрузки лифта, загруженного мешками с цементом для ремонта одной из квартир. Жильцы дома эвакуированы, пострадавших нет. Следователи начали проверку. Дом индивидуальной планировки построен в 1956 году.