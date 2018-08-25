В жилом доме на улице Трофимова частично обрушилась бетонная платформа лестничного пролета
Как сообщили «Интерфаксу» в комплексе городского хозяйства, обрушение произошло в результате перегрузки лифта, загруженного мешками с цементом для ремонта одной из квартир. Жильцы дома эвакуированы, пострадавших нет. Следователи начали проверку. Дом индивидуальной планировки построен в 1956 году.
Комментарии2
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tv_victim 25 августа 2018 | 17:01
При Сталине на века строили.... Но, как водится, вредители, саботажники....
consts 25 августа 2018 | 17:02
Под реновацию не попал?