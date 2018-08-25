В Курской области погиб ребенок, подорвавшись на снаряде времен Великой Отечественной войны
Как передает «Интерфакс», возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте боеприпасов. Накануне вечером в поселке Генеральский трое мальчиков 9-10 лет играли в овраге и нашли боеприпас. Один из ребят взял его в руки, и снаряд взорвался. Ребенка госпитализировали, но в реанимации он скончался. Еще один мальчик получил ранения.
Комментарии13
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neon001 25 августа 2018 | 16:41
еще старое не убрали, а уже по новой лезем.
gregor 25 августа 2018 | 16:48
neon001:
вот . вот . Солдаты не захоронены миллионы в земле лежат неопознанные , снаряды не разминированы , а уже с песней "Хотят ли русские войны " полезли на соседей , полезли на Сирию .
Вот где менталитет , не сидится дома ,а только бы в соседний огород залезть и нагадить там . И удивляются ....почему соседи нас не любят .....?
r88w556xl4 25 августа 2018 | 16:50
От тех старых фашистов ещё люди гибнут, а в Европе и на Украине уже во всю новые повылезали.
gregor 25 августа 2018 | 16:53
r88w556xl4:
Поменьше шляйся на чужие территории ,поменьше оккупируй и аннексируй ,поменьше шантажируй оккупацией и не будут соседи злые .
Дома сиди ,не лезь в чужой огород и соседи тебя полюбят .
minerr 25 августа 2018 | 17:10
gregor: Это территории не киевских фюреров, а тех людей что на них проживают. Так что говори это свидомым гоповорезам, прошедшим на Донбасс со своим украинским миром.
mavviomi 25 августа 2018 | 17:09
r88w556xl4: т.е. это Украина нападает на соседей под предлогом защиты прав истинных мордовцев и чувашей? Кстати, а на каком континенте по твоему находится Украина, дефективный?
minerr 25 августа 2018 | 17:37
mavviomi: на каком континенте по твоему находится Украина, - - - - - - _--
Судя по уровню развития, то где-то в центральной Африке.
rusof_ob 25 августа 2018 | 18:01
r88w556xl4: не в Украине поввлазили, а в Украину полезли, но ты пиши для буратин и дальще )
cattt 25 августа 2018 | 17:05
neon001: Вранье там взрываться не чего все сгнило, наверняка в костер положили.
vlabumur 25 августа 2018 | 16:49
Немцы бляди. их память.
consts 25 августа 2018 | 16:59
" трое мальчиков 9-10 лет играли в овраге и нашли боеприпас.
возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте боеприпасов".
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И где же здесь "оборот боеприпасов"? Между 3-мя пацанами?
ruzke_reptiloid 25 августа 2018 | 17:07
За незаконный оборот боеприпасов должен быть арестован Майер фон Шульц, но он погиб в 1943, поэтому уголовное дело сразу закрыли по истечению срока давности.
roony 25 августа 2018 | 17:33
Эхо войны ...
Вот и отметили родители мальчонки годовщину Курской дуги ...