В Курской области погиб ребенок, подорвавшись на снаряде времен Великой Отечественной войны

Как передает «Интерфакс», возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте боеприпасов. Накануне вечером в поселке Генеральский трое мальчиков 9-10 лет играли в овраге и нашли боеприпас. Один из ребят взял его в руки, и снаряд взорвался. Ребенка госпитализировали, но в реанимации он скончался. Еще один мальчик получил ранения.