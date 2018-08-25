Столичные полицейские задержали Алексея Навального возле его дома в Москве

Сейчас он находится в ОВД «Даниловский». Причины задержания неизвестны. Телефон у Навального отобрали, но он успел сделать звонок своему пресс-секретарю Кире Ярмыш. Адвокат Навального Ольга Михайлова подтвердила ТАСС информацию о задержании, но к Навальному ее пока не пускают.



Официальных комментариев правоохранительных органов еще нет. Ранее глава столичного Департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил ТАСС, что власти Москвы все-таки рассмотрят заявку сторонников Навального на митинг в Москве против пенсионной реформы 9 сентября. Накануне сообщалось, что власти не станут рассматривать заявку, т.к. она подана раньше срока.