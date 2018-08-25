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16:30, 25 августа 2018

Столичные полицейские задержали Алексея Навального возле его дома в Москве

Сейчас он находится в ОВД «Даниловский». Причины задержания неизвестны. Телефон у Навального отобрали, но он успел сделать звонок своему пресс-секретарю Кире Ярмыш. Адвокат Навального Ольга Михайлова подтвердила ТАСС информацию о задержании, но к Навальному ее пока не пускают.

Официальных комментариев правоохранительных органов еще нет. Ранее глава столичного Департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил ТАСС, что власти Москвы все-таки  рассмотрят заявку сторонников Навального на  митинг в Москве против пенсионной реформы 9 сентября. Накануне сообщалось, что власти не станут рассматривать заявку, т.к. она подана раньше срока.

Комментарии

31

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romashka__ 25 августа 2018 | 16:34

Спасибо Навальному за его расследования!

timeskhan Андрей Тимесков 25 августа 2018 | 16:43

romashka__: Не исключено, что задержание Навального связано с новым расследованием Фонда развития зоогуманизма "Добрый Мир", обнаружившего связь между "Кошками Навального" и запрещенной в России организацией "Правый сектор"...

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r88w556xl4 25 августа 2018 | 16:46

Причины задержания неизвестны...
=============
Это та наркота, которую Навальный бездарно замаскировал под символику ЕР.

olgavik 25 августа 2018 | 16:53

r88w556xl4: //Это та наркота, которую Навальный бездарно замаскировал под символику ЕР.//
А в Волгограде это тоже он под силовика замаскированный с героином?

danko1 25 августа 2018 | 17:01

olgavik: Причина задержания - трусливая и преступная власть, которая даже имени Навального боится.

jou20 25 августа 2018 | 17:00

romashka__: угу . сам процесс расскрытия корупции и всего этого какую то пользу несет.

moisha_pid 25 августа 2018 | 17:04

romashka__: А что он такого хорошего сделал людям, что ему говоришь спасибо? Насколько я знаю эту тварь Навальную, так эта мразь не вылазит из американского посольства, творя одни гадости против россиян, но вам с вашим недоразвитым местом для ношения головного убора не понять!

freedom55 25 августа 2018 | 17:12

moisha_pid: Пойди подмойся, а то вонь на весь сайт.

venq 25 августа 2018 | 16:39

хватит уже по этой новости комменты и счетчик просмотров обновлять! счетчик дождя, например, уже показывает 27 413.
или на эхо-стену тащите, или комменты и счетчик не обнуляйте!

y3emen1 25 августа 2018 | 16:39

ну не хотят они протестов, а уж тем более 9 сентября

pusto1 25 августа 2018 | 17:09

На гнилых овощах хотят мильярд поднять?

addi 25 августа 2018 | 17:10

y3emen1: "они" - это кто ?....

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plank1957 25 августа 2018 | 16:44

Вот тебе и сходил за хлебушком.

evgen7512 25 августа 2018 | 16:53

plank1957: В полицейском государстве живем. Пока.

plank1957 25 августа 2018 | 16:56

evgen7512:
Не в полицейском, а в бандитском. И не в государстве, а в мафиозной структуре.

evgen7512 25 августа 2018 | 16:59

plank1957: Ну, я хотел политкорректность соблюсти. А то тоже за хлебом не выйду или с хлебом не дойду. Мафия, брат, бандитороссия.

plank1957 25 августа 2018 | 17:13

evgen7512:
Политкорректность в РФ - это когда идиотов называют дебилами.

wwk_2 25 августа 2018 | 16:46

Вован объелся ухи. Кругом косяков наделал, все развалил, погрузил страну в дерьмо и на всех обижается. Клоун международного масштаба. А Навального Алексея он видимо решил запечатать в тюрягу, где Леху будут избивать и гробить его здоровье. Любит Вован попить кровушки.

vlabumur 25 августа 2018 | 16:46

Умер максим - да и хер с ним! Положили его в гроб - да и мать его еб!

kunst54 25 августа 2018 | 16:47

Очередная гэбешная месть. "В бессильной злобе"...

stoik68 25 августа 2018 | 16:49

Золотов мстит за ролик о коррупции в росгвардии.

anrico 25 августа 2018 | 16:49

Да закрыли-бы его по настоящему уже. А то не серьёзно, сутки в КПЗ-три недели отдыха в Европе, 72 часа ареста-три недели в штатах. Устал ведь человек. Чего проще, семь лет строгача и потом на ПМЖ куда-нибудь в тёплые края.

vladislav 25 августа 2018 | 16:52

Прекрасная страна - средь бела дня ни за что ни про что хватают и в кутузку. А где ГАРАНТ???

aleks50 Алексей Клубников 25 августа 2018 | 16:55

vladislav: Тому некогда ,пилит т в офшоры всё переводит.

evgen7512 25 августа 2018 | 16:56

vladislav: А гарант из окошка смотрит и шелковые ручки потирает. Шоб он сдох.

olgavik 25 августа 2018 | 17:05

vladislav: //А где ГАРАНТ???//
Гарантийный срок закончился.

aleks50 Алексей Клубников 25 августа 2018 | 16:53

Путинское ворьё всё больше борзеет.

sergeoa 25 августа 2018 | 17:02

ахаха, карнавальный клоун как всегда слился

equus 25 августа 2018 | 17:06

sergeoa:
Зато фейковый комментатор как всегда на месте...

vectorzz 25 августа 2018 | 17:03

Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек......

addi 25 августа 2018 | 17:06

Олимпиады и ЧеэМы тоже. Силовикам можно и "порезвиться"....

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