Столичные полицейские задержали Алексея Навального возле его дома в Москве
Сейчас он находится в ОВД «Даниловский». Причины задержания неизвестны. Телефон у Навального отобрали, но он успел сделать звонок своему пресс-секретарю Кире Ярмыш. Адвокат Навального Ольга Михайлова подтвердила ТАСС информацию о задержании, но к Навальному ее пока не пускают.
Официальных комментариев правоохранительных органов еще нет. Ранее глава столичного Департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил ТАСС, что власти Москвы все-таки рассмотрят заявку сторонников Навального на митинг в Москве против пенсионной реформы 9 сентября. Накануне сообщалось, что власти не станут рассматривать заявку, т.к. она подана раньше срока.
Комментарии31
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romashka__ 25 августа 2018 | 16:34
Спасибо Навальному за его расследования!
timeskhan Андрей Тимесков 25 августа 2018 | 16:43
romashka__: Не исключено, что задержание Навального связано с новым расследованием Фонда развития зоогуманизма "Добрый Мир", обнаружившего связь между "Кошками Навального" и запрещенной в России организацией "Правый сектор"...
r88w556xl4 25 августа 2018 | 16:46
Причины задержания неизвестны...
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Это та наркота, которую Навальный бездарно замаскировал под символику ЕР.
olgavik 25 августа 2018 | 16:53
r88w556xl4: //Это та наркота, которую Навальный бездарно замаскировал под символику ЕР.//
А в Волгограде это тоже он под силовика замаскированный с героином?
danko1 25 августа 2018 | 17:01
olgavik: Причина задержания - трусливая и преступная власть, которая даже имени Навального боится.
jou20 25 августа 2018 | 17:00
romashka__: угу . сам процесс расскрытия корупции и всего этого какую то пользу несет.
moisha_pid 25 августа 2018 | 17:04
romashka__: А что он такого хорошего сделал людям, что ему говоришь спасибо? Насколько я знаю эту тварь Навальную, так эта мразь не вылазит из американского посольства, творя одни гадости против россиян, но вам с вашим недоразвитым местом для ношения головного убора не понять!
freedom55 25 августа 2018 | 17:12
moisha_pid: Пойди подмойся, а то вонь на весь сайт.
venq 25 августа 2018 | 16:39
хватит уже по этой новости комменты и счетчик просмотров обновлять! счетчик дождя, например, уже показывает 27 413.
или на эхо-стену тащите, или комменты и счетчик не обнуляйте!
y3emen1 25 августа 2018 | 16:39
ну не хотят они протестов, а уж тем более 9 сентября
pusto1 25 августа 2018 | 17:09
На гнилых овощах хотят мильярд поднять?
addi 25 августа 2018 | 17:10
y3emen1: "они" - это кто ?....
plank1957 25 августа 2018 | 16:44
Вот тебе и сходил за хлебушком.
evgen7512 25 августа 2018 | 16:53
plank1957: В полицейском государстве живем. Пока.
plank1957 25 августа 2018 | 16:56
evgen7512:
Не в полицейском, а в бандитском. И не в государстве, а в мафиозной структуре.
evgen7512 25 августа 2018 | 16:59
plank1957: Ну, я хотел политкорректность соблюсти. А то тоже за хлебом не выйду или с хлебом не дойду. Мафия, брат, бандитороссия.
plank1957 25 августа 2018 | 17:13
evgen7512:
Политкорректность в РФ - это когда идиотов называют дебилами.
wwk_2 25 августа 2018 | 16:46
Вован объелся ухи. Кругом косяков наделал, все развалил, погрузил страну в дерьмо и на всех обижается. Клоун международного масштаба. А Навального Алексея он видимо решил запечатать в тюрягу, где Леху будут избивать и гробить его здоровье. Любит Вован попить кровушки.
vlabumur 25 августа 2018 | 16:46
Умер максим - да и хер с ним! Положили его в гроб - да и мать его еб!
kunst54 25 августа 2018 | 16:47
Очередная гэбешная месть. "В бессильной злобе"...
stoik68 25 августа 2018 | 16:49
Золотов мстит за ролик о коррупции в росгвардии.
anrico 25 августа 2018 | 16:49
Да закрыли-бы его по настоящему уже. А то не серьёзно, сутки в КПЗ-три недели отдыха в Европе, 72 часа ареста-три недели в штатах. Устал ведь человек. Чего проще, семь лет строгача и потом на ПМЖ куда-нибудь в тёплые края.
vladislav 25 августа 2018 | 16:52
Прекрасная страна - средь бела дня ни за что ни про что хватают и в кутузку. А где ГАРАНТ???
aleks50 Алексей Клубников 25 августа 2018 | 16:55
vladislav: Тому некогда ,пилит т в офшоры всё переводит.
evgen7512 25 августа 2018 | 16:56
vladislav: А гарант из окошка смотрит и шелковые ручки потирает. Шоб он сдох.
olgavik 25 августа 2018 | 17:05
vladislav: //А где ГАРАНТ???//
Гарантийный срок закончился.
aleks50 Алексей Клубников 25 августа 2018 | 16:53
Путинское ворьё всё больше борзеет.
sergeoa 25 августа 2018 | 17:02
ахаха, карнавальный клоун как всегда слился
equus 25 августа 2018 | 17:06
sergeoa:
Зато фейковый комментатор как всегда на месте...
vectorzz 25 августа 2018 | 17:03
Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек......
addi 25 августа 2018 | 17:06
Олимпиады и ЧеэМы тоже. Силовикам можно и "порезвиться"....