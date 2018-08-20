По мнению юриста ФБК Жданова, задержание Навального связано с публичным мероприятием, намеченным на 9 сентября

Задержание политика Алексея Навального, скорее всего, связано с публичным мероприятием, намеченным на 9 сентября. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Известно, что Алексея Навального задержали возле дома несколько часов назад без объяснения каких-либо причин. Но очевидно, что это связано с публичным мероприятием, намеченным на 9 сентября, с подачей уведомления на его проведение», — сказал он.

По словам И.Жданова, ранее стало известно, что власти Москвы якобы выявили нарушения в заявке сторонников А.Навального на проведение акции 9 сентября в центре Москвы, и сказали, что рассматривать ее не будут.

«Власти сказали, что не будут рассматривать уведомление, потому что оно подано раньше срока. А сегодня уже мэрия заявляет, что оказывается, уведомление было все-таки подано во время. Ответа на это уведомление еще нет, мероприятие нельзя пока считать согласованным или несогласованным, а Алексей Навальный уже задержан», — отметил юрист.

И.Жданов также добавил, что в ситуации задержания А.Навального будут разбираться юристы ФБК и его адвокаты. «Будем разбираться в ситуации, и скорее всего его привлекут к ответственности за нарушение порядка организации публичного мероприятия. Туда подъедет сейчас юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев и адвокаты приедут по мере возможности», — заключил он.

По его мнению, Алексея Навального либо выпустят из ОВД, либо будут держать до судебного заседания, которое может состояться в понедельник.