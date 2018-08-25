В «Единой России» считают, что наркобароны решили использовать логотип партии для маскировки кокаина
Речь идет о крупной партии запрещенного вещества, перехваченной в бельгийском городе Гент, где на некоторых брикетах присутствует эмблема партии.
Депутат Госдумы и замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко посчитал логотип на пачках с кокаином проявлением славы правящей партии. В своем Фейсбуке он написал, что из-за новости о наркотиках с эмблемой единороссов «день задался», поскольку ему было, над чем посмеяться. Свой пост Ревенко сопроводил смайликами. К слову, на видео, распространенном бельгийскими СМИ, некоторые брикеты с кокаином были также помечены логотипом энергетической компании Brio. Напомним, ранее ряд бельгийских телеканалов сообщил о перехвате рекордной партии кокаина в порту Гента, доставленного из Бразилии. В контейнерах, как утверждается, было обнаружено две тонны запрещенного вещества. Следователи сейчас выясняют, какая группировка стояла за контрабандой рекордного объема наркотиков. Почему некоторые брикеты с веществом оказались помечены логотипом «Единой России», не ясно.
Рыночная стоимость найденного кокаина оценивается почти в 100 млн евро.
Комментарии19
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olgavik 25 августа 2018 | 16:07
ЕР - партия любителей наркотиков?
vorshun 25 августа 2018 | 16:17
...решили использовать логотип партии для маскировки кокаина
Да нет же,
Это все тупые эти латиносы!!!
Единоросы заказали товар и в качестве бонуса прислали свою агитовскую халяву.
А те не вкурили ( или уже..) и забецали эту хрень как бренд заказчика.
Дебилы, гля (©Лавров)
andy66 25 августа 2018 | 16:20
логотип ЕР - синоним качества! ЕР чем попало не торгует )))
leprikon 25 августа 2018 | 16:10
/Ревенко посчитал логотип на пачках с кокаином проявлением славы.../
Конечно,Славы.
Славы Володина)
archibald_dandy_esquire 25 августа 2018 | 16:29
leprikon:
" В «Единой России» считают, что наркобароны решили использовать логотип партии для маскировки кокаина "
это что такое?! ЕдРосы на Патрушева и на РосМИД "батон крошат"?!!
apontiy 25 августа 2018 | 16:30
leprikon: ШЮтка юмора. Стоимостью $ 100 000 000. Искандеры обхохотались.
yralez 25 августа 2018 | 16:11
Наркобарон это Уточкин ?
Или он наркокороль ?
askol2016 25 августа 2018 | 16:13
Не ищите Медведева! Он, как председатель ЕР, проверяет качество пришедшего кокса. И, пока не вернется из нирванны, не объявится
polikarpich 25 августа 2018 | 16:13
А это как? В смысле "для маскировки"? Под брикеты с навозом, что ли, пытались замаскировать?
max3446 25 августа 2018 | 16:13
Самые пьющие женщины проживают на Украине, утверждают специалисты Вашингтонского университета, проводившие исследование на протяжении 26 лет в 195 странах, пишет журнал Lancet.
В среднем украинки употребляют по 4,2 единицы алкоголя в сутки (2 бутылки пива. — прим. ред.).
Среди мужчин лидируют жители Румынии, выпивающие в два раза больше украинок.
Наименее зависимыми от алкоголя оказались женщины Бангладеш (0,3%) и мужчины Пакистана (0,8%).
Самая низкая смертность от выпивки зафиксирована в Иране, Палестине и Кувейте.
vorshun 25 августа 2018 | 16:19
max3446: Самые пьющие женщины проживают на Украине
Ты это к чему???
ЕДросовскою кокошу оправдываеш?
anemon 25 августа 2018 | 16:23
max3446: Ты про себя почитай, недоумок!
testmeter 25 августа 2018 | 16:14
Все, что связано с Россией в последнее время - сплошной сюрреализм какой-то! Вообще все...
bozk 25 августа 2018 | 16:16
Или наоборот!
kruzalova 25 августа 2018 | 16:16
а м.б. именно для того, чтобы не затерялась?
goga_s 25 августа 2018 | 16:16
ну нельзя так часто в димку то!!!
Ну ведь сопьётся окончательно!
Ну где ваша сердобольность?
abuvgrobu 25 августа 2018 | 16:24
Умиляет вера в непогрешимость и святость едра.)))
compare 25 августа 2018 | 16:30
что касаемо "славы",здесь грех сомневаться...правда,"слава"-то,бесславная какая-то,даже аналогии нет желания приводить...
seryj_wolk 25 августа 2018 | 16:30
Заказчиков много. Вот и отмаркировали, чтобы не перепутать кому и сколько.