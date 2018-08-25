" В «Единой России» считают, что наркобароны решили использовать логотип партии для маскировки кокаина "

Речь идет о крупной партии запрещенного вещества, перехваченной в бельгийском городе Гент, где на некоторых брикетах присутствует эмблема партии.

Депутат Госдумы и замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко посчитал логотип на пачках с кокаином проявлением славы правящей партии. В своем Фейсбуке он написал, что из-за новости о наркотиках с эмблемой единороссов «день задался», поскольку ему было, над чем посмеяться. Свой пост Ревенко сопроводил смайликами. К слову, на видео, распространенном бельгийскими СМИ, некоторые брикеты с кокаином были также помечены логотипом энергетической компании Brio. Напомним, ранее ряд бельгийских телеканалов сообщил о перехвате рекордной партии кокаина в порту Гента, доставленного из Бразилии. В контейнерах, как утверждается, было обнаружено две тонны запрещенного вещества. Следователи сейчас выясняют, какая группировка стояла за контрабандой рекордного объема наркотиков. Почему некоторые брикеты с веществом оказались помечены логотипом «Единой России», не ясно.

Рыночная стоимость найденного кокаина оценивается почти в 100 млн евро.