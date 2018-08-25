На Красной площади сегодня задержали участников акции памяти «Демонстрации семерых»
Об этом «Эху Москвы» рассказал один из задержанных – координатор движения «Русь сидящая» Сергей Шаров-Делоне. Задержанных увезли в ОВД Китай-город.
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Об этом «Эху Москвы» рассказал один из задержанных – координатор движения «Русь сидящая» Сергей Шаров-Делоне. Задержанных увезли в ОВД Китай-город.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии7
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putin2018 25 августа 2018 | 16:05
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
romashka__ 25 августа 2018 | 16:13
ПОЗОР!
max3446 25 августа 2018 | 16:11
Весь мир смеётся над украинской «независимостью»
«День независимости» Украины стал посмешищем, поскольку страна управляется из-за рубежа, заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия».
Аксёнов отметил, что к приезжающим в российский Крым гражданам Украины относятся с уважением, что никто слова не сказал бы туристу, гуляющему по Крыму в вышиванке, и что именно такое отношение и есть признак уважения взаимных традиций.
Аксёнов подчеркнул, что украинский праздник «день независимости» превратился в посмешище.
«Мало того, мы говорим, что славянские народы жили вместе тысячи лет истории, нас разделили не по своей воле. И глупо, я считаю, что Украина находится в таких отношениях с Россией в первую очередь из-за позиции правительства Украины. Сегодняшний праздник, который превратили в насмешку над Украиной. Где эта независимость?
Независимость была, когда мы были вместе в составе Советского Союза, тысячи лет истории, когда наши народы жили вместе, вместе прошли Великую Отечественную войну, тогда была совместная независимость, а сегодня полностью внешнее управление.
Просто жалко на это смотреть. Но мы рады украинцам, всем, кто приезжает в российский Крым», — сказал Глава Крымской Республики.
anemon 25 августа 2018 | 16:20
max3446: Весь мир смеется над твоим шефом, поставившим бандюка из ОПГ рулить в оккупированном Крыму. И над тобой, пригожинским холуем, само собой.
trekhgorny 25 августа 2018 | 16:21
Сейчас на канале «Настоящее время » идет документальный фильм «Пять минут свободы». Герои тех лет вспоминают как это было. Ничего не изменилось с тех пор. Вертухаи правят с молчаливого согласия и безразличия населения. О свободе мечтают единицы...
archibald_dandy_esquire 25 августа 2018 | 16:26
trekhgorny:
СССР ввёл танки в Чехословакию в 1968 году, считая ЧССР своим придатком
Рф ввёл войска-ихтамнетов в Украину в 2014 году, считая Украину своим придатком
нужны какие-то комментарии? кому-то что-то непонятно?
anemon 25 августа 2018 | 16:29
Тех семерых тоже задержали. А через 20 лет с небольшим снесли тех, кто задерживал.