Задержан политик Алексей Навальный
Об этом «Эху Москвы» сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. По ее словам, это произошло в районе часа дня. Навального задержали у подъезда его дома. Причины неизвестны. Сейчас политик находится в ОВД Даниловский. К нему направляются юристы. Ярмыш считает, что задержание связано с акциями против пенсионной реформы, которые политик собирается организовать 9 сентября.
Такого же мнения придерживается и юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Буквально в четверг Алексей Навальный анонсировал предстоящие митинги на своем Ютьюб-канале НавальныйLIVE.
Вчера глава Департамента региональной безопасности столичной мэрии Владимир Черников сказал, что заявка на митинг 9 сентября рассмотрена не будет, потому что документы поданы с нарушением. Они поступили раньше срока. Сегодня Черников изменил свое решение. Агентству «Интерфакс» он сказал, что после консультации в Департаменте заявку все же решили рассмотреть. После этого Алексей Навальный на своем сайте обвинил столичных чиновников в некомпетентности. Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу задержания Навального пока нет.
Комментарии30
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olgavik 25 августа 2018 | 16:03
Как же они бояться Навального. Уже просто так задерживают.
romashka__ 25 августа 2018 | 16:04
olgavik: Беспредел.
nanarovsky 25 августа 2018 | 16:08
romashka__: Беспредел.
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Хде миллиарды с чистымилицами и рукопожатными руками на улицах? Лёху повязали волки позорныеееее.....
luger_max_otto 25 августа 2018 | 16:28
Да, беспредел. А чего еще ждать от путинского режима.
Хутина- на пуй.
alexsokol777 25 августа 2018 | 16:23
olgavik:
Ещё год назад Карнавальный был за повышение пенсионного возраста, но ловко переобулся.
:)))))
Лживый аферист, мошенник и вор выщывает только смех своими бредовыми акциями.
Ещё бы митинг против старения человека провёл или против похолодания.
:)))))
olgavik 25 августа 2018 | 16:28
alexsokol777: //Ещё год назад Карнавальный был за повышение пенсионного возраста, но ловко переобулся//
Не надо врать. Навальный за повышение пенсионного возраста для тех, кому 20 лет, и чтобы накопительная система была. А нынешнее правительство всю накопительную часть уже заморозило, то есть изъяло, и пенсионный возраст собирается поднимать тем, кто в следующем году выходит на пенсию. Это грабеж, а вы дурак набитый, вашу пенсию тоже отберут, чтобы Дерипаске помочь.
rufat 25 августа 2018 | 16:03
Пора уже во всех полицейских участках отдельную комнату выделить с табличкой "Почетный посетитель А А Навалный"
astet 25 августа 2018 | 16:04
Москвич, ты собрался голосовать за Собянина?
Ты за дубинки ОМОНа и нагайки казаков?
Значит, ты до сих пор крепостной!
blinorozhiy_chmo 25 августа 2018 | 16:04
Свободу Сисяну Унитазовичу!!!
И ... полегче там с ним... можно, но полегче...
olgavik 25 августа 2018 | 16:10
blinorozhiy_chmo: Что-то жидковато у вас. А подпись где, что вы унитаз?
arye_11 25 августа 2018 | 16:11
blinorozhiy_chmo:
Блин!!!
Позор той власти, которая на свою защиту привлекает полу-дурковатых недоучек школяров.
Идиёт.
Неужели ты и впрямь считаешь, что этими дурашливыми взвизгиваними ты порочишь Навального и реально защищает власть?
polikarpich 25 августа 2018 | 16:21
arye_11: Ну, как умеет! С паршивой овцы...
max3446 25 августа 2018 | 16:05
Мутанту с 46 размером ноги ничтожеству навральному придется отвечать за свои злодеяниях.
anemon 25 августа 2018 | 16:13
max3446: Ну, да, мутант на пуантах-ходулях с 37 размером карликовой ножки, -для тебя Аполлон.
polikarpich 25 августа 2018 | 16:23
max3446: У меня 43 размер. Это ничего, нормально, тебе подойдёт?
nasar2 25 августа 2018 | 16:24
max3446: Это тебе надо ответить за твои злодеяния и вставить тебе кол в твой грязный проход!
gregor 25 августа 2018 | 16:08
Такой трусливой власти в Истории России ещё не было .
Всякое было и упыри и изверги и дурни ..., но таких трусов ,как эти нынешние .., никогда не было .
Просто удивительно ,да и показательно также ,потому ,как это одобрямс 86 % нар ...т есть населения . Это показатель и большинства .
Никакого чувства собственного достоинства .
Ужас ,позорище какое .
И это всё они называют "русский мир " ?
Лично я против такого определения ,уз больно стыдно .
venq 25 августа 2018 | 16:21
ну, пока про это старое, но усиленное проявление эмоционального гнева знают только 1474 человека из 86%.
(робот тут над блогом счет ведет.) сумеете крикнуть сейчас так, чтобы Вас все 86% услышали? слабо?
а коли слабо - нечего тут бить несчастных ногами. :D
venq 25 августа 2018 | 16:23
извиняюсь - уже 4164
riots 25 августа 2018 | 16:26
gregor: Такой трусливой власти в Истории России ещё не было ...
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И такого трусливого народа тоже не было.
К сожалению.
venq 25 августа 2018 | 16:10
наверно решили с ним посоветоваться, что им теперь делать с картошкой, капустой и луком. отказываться есть или нет?
stalinator 25 августа 2018 | 16:14
Не дали Алексею на курорт улететь перед анонсированными им же выступлениями во главе с ним же.....
mag49 25 августа 2018 | 16:15
Навальный, держись!!!
askol2016 25 августа 2018 | 16:17
Неужели Навальный привез две тонны кокаина для партии жуликов и воров?
max3446 25 августа 2018 | 16:17
Группа школьников собралась возле одного из московских изоляторов временного содержания, требуя денег от оппозиционера ничтожества наврального. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Учащиеся напомнили, что унылое днищенское дно обещал отсудить по 10 тысяч евро для каждого задержанного на антикоррупционных митингах, прошедших 26 марта в десятках городов России, и призвали его сдержать слово.
Журналисты уже подсчитали, что горе-оппозиционеру придется раскошелиться на 433,5 миллиона рублей.
Надеюсь за это мошенничество в отношении мутанта с 346 размером ноги возбудили уголовное дело, и сейчас в сизо его закроют?
putin_itogy 25 августа 2018 | 16:18
За Димона ответишь?!..
Росгвардия смертельно обиделась на Навального...?!
kp6ic 25 августа 2018 | 16:26
единственная достойная оппозиция банде в кремле - в тюрьму. русь, как я тебя боюсь.
rosta 25 августа 2018 | 16:26
Окурок бздит. Димон так вообще залез под шконку и не высовывается уже 10 дней.
nasar2 25 августа 2018 | 16:27
Алексей держись ! На тебя люди смотрят и некоторые завидуют твоему мужеству!
putin_itogy 25 августа 2018 | 16:27
ВОРАМ - чекистам терять уже нечего, Америка их по любому ЖЁСТКО ОТ*ИМЕЕТ.
Поэтому путин дал приказ, жёстко расправиться с внутренней политической оппозицией.
Будут карать, "назло Америке и Европе".
Боюсь что неадекватный обозлённый путин, устроит "сакральную жертву"..