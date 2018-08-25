Задержан политик Алексей Навальный

Об этом «Эху Москвы» сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. По ее словам, это произошло в районе часа дня. Навального задержали у подъезда его дома. Причины неизвестны. Сейчас политик находится в ОВД Даниловский. К нему направляются юристы. Ярмыш считает, что задержание связано с акциями против пенсионной реформы, которые политик собирается организовать 9 сентября.

Такого же мнения придерживается и юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Буквально в четверг Алексей Навальный анонсировал предстоящие митинги на своем Ютьюб-канале НавальныйLIVE.

Вчера глава Департамента региональной безопасности столичной мэрии Владимир Черников сказал, что заявка на митинг 9 сентября рассмотрена не будет, потому что документы поданы с нарушением. Они поступили раньше срока. Сегодня Черников изменил свое решение. Агентству «Интерфакс» он сказал, что после консультации в Департаменте заявку все же решили рассмотреть. После этого Алексей Навальный на своем сайте обвинил столичных чиновников в некомпетентности. Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу задержания Навального пока нет.