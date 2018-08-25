На Эльбрусе нашли тело альпинистки, погибшей больше тридцати лет назад
При ней был авиабилет на рейс из Москвы в Минеральные Воды, датированный апрелем 1987 года. Как рассказали агентству «Интерфакс» в пресс-службе МЧС, тогда в районе, где обнаружили тело, из-за схода лавины погибла группа альпинистов из семи человек и никого не нашли. Агентство приводит имя погибшей – это Елена Базыкина, уроженка города Новая Ладога.
Комментарии3
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polsan 25 августа 2018 | 15:57
Все альпинисты должны покупать страховку: уж очень опасный вид у них времяпровождения. Много их слишком гибнет, к сожалению и часто это связано с очень затратными поисковыми работами!
andy66 25 августа 2018 | 16:18
а если попытаться разморозить советского гражданина?
andreyoo 25 августа 2018 | 16:29
andy66: Во-первых, погибла она наверняка не от мороза, а во-вторых, ты придурок.