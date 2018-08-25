На Эльбрусе нашли тело альпинистки, погибшей больше тридцати лет назад

При ней был авиабилет на рейс из Москвы в Минеральные Воды, датированный апрелем 1987 года. Как рассказали агентству «Интерфакс» в пресс-службе МЧС, тогда в районе, где обнаружили тело, из-за схода лавины погибла группа альпинистов из семи человек и никого не нашли. Агентство приводит имя погибшей – это Елена Базыкина, уроженка города Новая Ладога.