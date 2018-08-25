Омбудсмен в Кемеровской области не нашел доказательств избиения заключенного в местной колонии

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области не нашел доказательств избиения заключенного в местной колонии. По словам Николая Волкова, в учреждении вообще нет людей, на которых ссылались некоторые СМИ в публикациях об избиении. Один из заключенных переведен в другую колонию, остальные находятся ан свободе, сказал омбудсмен. Его слова приводит агентство ТАСС. На днях появилась информация о пытках в кемеровской колонии № 37. Следственный комитет начал проверку. Сайт «Медуза» писал, что отправкой в эту колонию пугают заключенных, жалобы на нее приходят регулярно, а проверяющие органы никаких нарушений не находят.