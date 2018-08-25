Омбудсмен в Кемеровской области не нашел доказательств избиения заключенного в местной колонии
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области не нашел доказательств избиения заключенного в местной колонии. По словам Николая Волкова, в учреждении вообще нет людей, на которых ссылались некоторые СМИ в публикациях об избиении. Один из заключенных переведен в другую колонию, остальные находятся ан свободе, сказал омбудсмен. Его слова приводит агентство ТАСС. На днях появилась информация о пытках в кемеровской колонии № 37. Следственный комитет начал проверку. Сайт «Медуза» писал, что отправкой в эту колонию пугают заключенных, жалобы на нее приходят регулярно, а проверяющие органы никаких нарушений не находят.
Комментарии9
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askol2016 25 августа 2018 | 15:39
Не удивительно! Этот "омбудсмен" и принимал участие в пытках и избиения заключенных...
cromwel 25 августа 2018 | 15:40
Наверно сначала омбудсмена тоже через строй протащили, а потом ручку и бумагу дали
seryj_wolk 25 августа 2018 | 15:42
Ихтамнет. Знакомая песня. А, если и были, то вертухаи недавно у волились, а заключенные недавно же вышли на свободу.
polsan 25 августа 2018 | 15:46
seryj_wolk: Зря вы так на всех без оглядки, Волков порядочный человек!
seryj_wolk 25 августа 2018 | 15:48
polsan: По Вашему порядочность - это отрицание очевидного?
polsan 25 августа 2018 | 16:00
seryj_wolk: Нет, я так не думаю! Они лишь написал, что не нашёл!
seryj_wolk 25 августа 2018 | 16:26
polsan: Как написал Грибоедов: Я сам обманываться рад!?
gregor 25 августа 2018 | 15:51
Омбудсмен в Кемеровской области не нашел доказательств избиения заключенного в местной колонии
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Он и тюрьму не нашёл ,этот Омбудсмен , да и где Кемерово не знает .
eyjafjallajoekull 25 августа 2018 | 16:28
Опять омбудсмена со спортсменом перепутали?