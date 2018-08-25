В Москве началась доследственная проверка после обрушения перекрытий в жилом доме на ул. Трофимова
Пострадавших нет, — сообщает агентство «Интерфакс». В Следственном комитете уточнили, что обрушились плиты в лифтовом холле с 5-го по 7-й этаж. Это произошло после того, как местный житель стал грузить тяжелые строительные материалы.
Комментарии1
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a_111111 25 августа 2018 | 16:30
Очередной новый жилец, очередной ремонт... Только один раз я видел как со стороны улицы ставили подъёмник для стройматериалов, а мусор спускали по длинной кишке- ну а остальные просто ломали лифт...