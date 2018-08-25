В Волгоградской области задержан силовик из Крыма с десятью килограммами наркотиков
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс». Мужчина перевозил свертки в своем личном автомобиле. В какой именно силовой структуре Крыма он работает, пока неизвестно. Официального подтверждения этой информации нет.
Комментарии19
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cromwel 25 августа 2018 | 15:34
Наверно нацгвардия отличилась
viktorova 25 августа 2018 | 15:43
Продукты по закупке подорожали, Кормить стали хуже - вот и приходится приработок искать...
olgavik 25 августа 2018 | 15:45
viktorova: А логотип ЕР там был?
astet 25 августа 2018 | 16:20
olgavik: в ЕР считают,
что и здесь злобные пиндосы
попытались их подставить ;))))
balamuto 25 августа 2018 | 15:51
Если есть героин, значит есть спрос..пошли в разнос.
vorshun 25 августа 2018 | 16:12
Силовик из Крыма!!!???
Они в "единой россии" уже и поклонскую притянули наркоту собирать.
Латиносы слили канал.
ЕД большая — уже всем не хватает.
Не дай бог начнут отходить
oldpartizan 25 августа 2018 | 15:43
вывсёврёти. это бады.
polsan 25 августа 2018 | 15:52
cromwel:
Что охраняешь, то и имеешь.
Ничего не охраняешь - ничего не имеешь. (с) )))
askol2016 25 августа 2018 | 15:35
Так и должно быть. Кто главные преступники в путинском государстве? Его коллеги - силовики!
tks 25 августа 2018 | 15:36
Мусор. Путорас. Драгдилер. Крышнаш!
navsegda 25 августа 2018 | 15:38
В связи с последними новостями интересует логотип на обёртке свёртков
tinon 25 августа 2018 | 15:45
navsegda:
Да уж: не задался денёк у привластных наркодилеров!
Впрочем, и не такое сходит с рук "своим".
Да и некогда поилиции отвлекаться от Навального. Вдруг он без разрешеня в булочную попрётся...
leprikon 25 августа 2018 | 15:38
А логотип едра на свёртках был?
holic 25 августа 2018 | 15:41
Эт почему ж неизвестный? Все известно.
Из Крыма, предатель Украины. Дрындин Юрий Александрович - бывший СБУшник, перешедший в ФСБ, сегодня задержан под Волгоградом с 10 кг героина, которые вез из Волгограда в Москву
irdo 25 августа 2018 | 15:52
holic:
Эт почему ж неизвестный? Все известно.
Из Крыма, предатель Украины. Дрындин Юрий Александрович - бывший СБУшник, перешедший в ФСБ, сегодня задержан под Волгоградом с 10 кг героина, которые вез из Волгограда в Москву
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Интересная информация.
seryj_wolk 25 августа 2018 | 15:45
Едросы получили свежую партию и этого отправили распределять по мелким распространителям.
tunis 25 августа 2018 | 15:55
Трещит наркофронт России.
Вот и в Бельгии попались. И в Волгограде.
И в Аргентине, да ещё и с самолётом правительственного авиаотряда.
И премьер куда-то смылся.
rufat 25 августа 2018 | 16:01
С единой россии наверно,у них сегодня день наркотиков по всему миру
amrigo 25 августа 2018 | 16:02
Наверно он работает в организованной преступной группировке под названием Правительство РФ.