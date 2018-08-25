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Эксклюзив Эха 15:30, 25 августа 2018

Политика Алексея Навального задержали у подъезда у его дома

Об этом «Эху Москвы» сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

«Алексея Навального задержали 2 часа назад возле подъезда его дома. За что его задержали, ему не говорят. Его доставили в ОВД «Даниловский». Ему дали возможность сделать один звонок, он позвонил мне и рассказал об этом. После этого звонка у него забрали телефон», — сказала она.

По словам К.Ярмыш, только сейчас полицейские начали оформлять А.Навального.

«Поэтому, какая статья неизвестно, но наверняка это связано с митингами 9 сентября (против изменений пенсионного законодательства – ЭМ). Я связывалась с адвокатом, и наши юристы едут к нему», — заключила она.

Комментарии

41

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blinorozhiy_chmo 25 августа 2018 | 15:33

Что опять с Сисяном Унитазовичем ?

Свободу Сисяну??!!!!!!!


"Я - Унитаз." ???

romashka__ 25 августа 2018 | 15:35

blinorozhiy_chmo: Навальный прав.

romashka__ 25 августа 2018 | 15:38

Володина, Медведева - к высшей мере политического наказания!!!

astet 25 августа 2018 | 16:01

romashka__: в данном случае
Собянин обмочился!
Он же единоросс,
а они, все как один, шакалы!

vasilevich58 25 августа 2018 | 15:42

Охреневшая от безнаказанности, жадности, трусости и закомплексованности власть!

porvana_v_klochya 25 августа 2018 | 16:00

Эхо, а какая это уже по счету "ходка" у Алёшеньки-Гапона? Я уже со счета сбился. Походу, пора уже "короновать" этого тупорылого потомственного бандеровца. Или высылать его нах в его родную Киевскую область, пускай себе к родне залежнонезалежной п...дует.

sergirusso 25 августа 2018 | 15:38

blinorozhiy_chmo: Ну нельзя так про политика, которому скоро 68 лет, имейте уважение к его плеши...

venmud 25 августа 2018 | 16:03

sergirusso: День рождения вашего кумира 7 октября 1952 года. Значит скоро всего 66 лет.

vasilevich58 25 августа 2018 | 15:40

blinorozhiy_chmo: ""Я - Унитаз." ???"
____________________________________________________________________________________
Нет! До унитаза ты ещё не дорос! Ты - дырка в полу сельского общественного сортира!

putinv 25 августа 2018 | 15:54

blinorozhiy_chmo: имбецил пригожинский..сисян это Путин..это же он всюду свой старческий голый торс показывает

kp6ic 25 августа 2018 | 15:59

blinorozhiy_chmo:
это достойно игнора, пригожинская шлюха

sita62 25 августа 2018 | 16:00

blinorozhiy_chmo: таких даунов как ты, к сожалению более 60%.

lion64__2 25 августа 2018 | 15:34

Не иначе, в Вильнюс повезут под конвоем. Раз там давеча открыли "немцово-дурицкий сортир", то гражданин Унитаз-Обвальный должен быть одним из первых посетителей.

idruker 25 августа 2018 | 15:36

lion64__2: тебе кривляться не надоело?

lion64__2 25 августа 2018 | 15:37

idruker: скачи кызелом на гей-парад у Кыив

idruker 25 августа 2018 | 15:47

lion64__2: значит не надоело. Ну и хрен с тобой - продолжай.

putinv 25 августа 2018 | 15:58

lion64__2: имбецил пригожинский..так у тебя папа хохол..теперь по холуйски хнычешь в у нас в России

vovan72 25 августа 2018 | 15:40

lion64__2: Это связано с одним - жулики и их прихлебатели прибоятся

osinizatorecha 25 августа 2018 | 15:35

Лёша наверное платит ментам для пиара?

stakanoff 25 августа 2018 | 15:37

osinizatorecha: Он там книжку одну в тюремной библиотеке не дочитал...

srk2658lu 25 августа 2018 | 15:50

osinizatorecha: О, саранча налетела....!

putinv 25 августа 2018 | 16:01

osinizatorecha: ущербный, это тебе Пригожин платит за твой маразм

razval74 25 августа 2018 | 15:35

Он все еще ПОЛИТИК?

art_ 25 августа 2018 | 15:35

это уже серьезно

klukvik 25 августа 2018 | 15:36

спалил Димона с картохой так, что тот из запоя 10 день выйти не может.
причинение вреда здоровью(психическому)

netsterof 25 августа 2018 | 15:36

Проведут беседу о недопущении публикаций ФБК о воровстве друзей Путина . Как же опубликовал то ,что кореш Путина Золотов с подельниками имеет только на поставках продуктов питания имеют миллиард рублей.

art_ 25 августа 2018 | 15:41

netsterof: просто запишут во "враги народа" - за экстремизм, не будут сильно париться с доводами

makaraksh 25 августа 2018 | 15:37

первые как всегда зарплатные высказались

fantforbarbi 25 августа 2018 | 15:42

Навальный похоже попал в очень болевую точку - про Россгвардию и еду... Митинги ни при чем.

alexey_x 25 августа 2018 | 15:47

Опять чмошник где-то напортачил

putinv 25 августа 2018 | 16:04

alexey_x: отрыжка пригожинская, зачем ты так про своего хозяина?

srk2658lu 25 августа 2018 | 15:48

Пора бы Димона у подъезда задержать за прогулы и закупки для Росгвардии по завышенным ценам?

plank1957 25 августа 2018 | 15:51

На коксе власть прокололась, теперь на Навальном отыгрывается. Утешение, конечно, хилое, но надо же как-то подсластить горечь от потери 2 тонн кокса.

mozhem_povtorit 25 августа 2018 | 15:54

В последних твитах он активно срал мэрию москвабада...

mozhem_povtorit 25 августа 2018 | 15:57

"Мэрия Москвы призналась в собственном идиотизме"

"Акция против повышения пенсионного возраста пройдёт в Москве 09 сентября в 14-00, в строгом соответствии с законом и конституцией. На мэрию москвы нам п. л. е. в. а. т. ь."

"В мэрии Москвы сидят не просто жулики, но ещё и тупые люди..."

tanber 25 августа 2018 | 15:55

Похоже скоро уже и из подьезда не каждый сможет просто выйти! Прикажут всем сидеть по домам и не рыпаться а то что нибудь в карманах найдут и засадят!

kp6ic 25 августа 2018 | 15:56

зря он на росгвардию наехал. будут бить больно, но сильно.

gregor 25 августа 2018 | 15:57

Смешная страна , страна зазеркалья .
Руководитель партии в похмельном синдроме ,а арестовывают оппозиционера ,который не нарушает конституцию .
А 86 % ,которых обворовывают одобрямс властям .
И это называется адекват ?
Какие в такой стране могут быть дороги и какие друзья ?

venmud 25 августа 2018 | 15:58

Значит аудитория опять сократится до тюремной камеры. Похоже, энурез власти медикаментозно не излечим.

abuvgrobu 25 августа 2018 | 16:02

Настала пора условный срок превратить в реальный. Чтобы не баловался..

sita62 25 августа 2018 | 16:06

Алексей!!! Вали от сюда. Ни кому всё равно ни чего не докажешь. На нашем ТВ показывают кого угодно, но только не тебя. Уверен 75 % вообще не видели твоё лицо, тем более то, что ты говоришь и о чём рассказываешь.

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