Политика Алексея Навального задержали у подъезда у его дома

Об этом «Эху Москвы» сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

«Алексея Навального задержали 2 часа назад возле подъезда его дома. За что его задержали, ему не говорят. Его доставили в ОВД «Даниловский». Ему дали возможность сделать один звонок, он позвонил мне и рассказал об этом. После этого звонка у него забрали телефон», — сказала она.

По словам К.Ярмыш, только сейчас полицейские начали оформлять А.Навального.

«Поэтому, какая статья неизвестно, но наверняка это связано с митингами 9 сентября (против изменений пенсионного законодательства – ЭМ). Я связывалась с адвокатом, и наши юристы едут к нему», — заключила она.