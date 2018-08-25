Политика Алексея Навального задержали у подъезда у его дома
Об этом «Эху Москвы» сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
«Алексея Навального задержали 2 часа назад возле подъезда его дома. За что его задержали, ему не говорят. Его доставили в ОВД «Даниловский». Ему дали возможность сделать один звонок, он позвонил мне и рассказал об этом. После этого звонка у него забрали телефон», — сказала она.
По словам К.Ярмыш, только сейчас полицейские начали оформлять А.Навального.
«Поэтому, какая статья неизвестно, но наверняка это связано с митингами 9 сентября (против изменений пенсионного законодательства – ЭМ). Я связывалась с адвокатом, и наши юристы едут к нему», — заключила она.
Комментарии41
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blinorozhiy_chmo 25 августа 2018 | 15:33
Что опять с Сисяном Унитазовичем ?
Свободу Сисяну??!!!!!!!
"Я - Унитаз." ???
romashka__ 25 августа 2018 | 15:35
blinorozhiy_chmo: Навальный прав.
romashka__ 25 августа 2018 | 15:38
Володина, Медведева - к высшей мере политического наказания!!!
astet 25 августа 2018 | 16:01
romashka__: в данном случае
Собянин обмочился!
Он же единоросс,
а они, все как один, шакалы!
vasilevich58 25 августа 2018 | 15:42
Охреневшая от безнаказанности, жадности, трусости и закомплексованности власть!
porvana_v_klochya 25 августа 2018 | 16:00
Эхо, а какая это уже по счету "ходка" у Алёшеньки-Гапона? Я уже со счета сбился. Походу, пора уже "короновать" этого тупорылого потомственного бандеровца. Или высылать его нах в его родную Киевскую область, пускай себе к родне залежнонезалежной п...дует.
sergirusso 25 августа 2018 | 15:38
blinorozhiy_chmo: Ну нельзя так про политика, которому скоро 68 лет, имейте уважение к его плеши...
venmud 25 августа 2018 | 16:03
sergirusso: День рождения вашего кумира 7 октября 1952 года. Значит скоро всего 66 лет.
vasilevich58 25 августа 2018 | 15:40
blinorozhiy_chmo: ""Я - Унитаз." ???"
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Нет! До унитаза ты ещё не дорос! Ты - дырка в полу сельского общественного сортира!
putinv 25 августа 2018 | 15:54
blinorozhiy_chmo: имбецил пригожинский..сисян это Путин..это же он всюду свой старческий голый торс показывает
kp6ic 25 августа 2018 | 15:59
blinorozhiy_chmo:
это достойно игнора, пригожинская шлюха
sita62 25 августа 2018 | 16:00
blinorozhiy_chmo: таких даунов как ты, к сожалению более 60%.
lion64__2 25 августа 2018 | 15:34
Не иначе, в Вильнюс повезут под конвоем. Раз там давеча открыли "немцово-дурицкий сортир", то гражданин Унитаз-Обвальный должен быть одним из первых посетителей.
idruker 25 августа 2018 | 15:36
lion64__2: тебе кривляться не надоело?
lion64__2 25 августа 2018 | 15:37
idruker: скачи кызелом на гей-парад у Кыив
idruker 25 августа 2018 | 15:47
lion64__2: значит не надоело. Ну и хрен с тобой - продолжай.
putinv 25 августа 2018 | 15:58
lion64__2: имбецил пригожинский..так у тебя папа хохол..теперь по холуйски хнычешь в у нас в России
vovan72 25 августа 2018 | 15:40
lion64__2: Это связано с одним - жулики и их прихлебатели прибоятся
osinizatorecha 25 августа 2018 | 15:35
Лёша наверное платит ментам для пиара?
stakanoff 25 августа 2018 | 15:37
osinizatorecha: Он там книжку одну в тюремной библиотеке не дочитал...
srk2658lu 25 августа 2018 | 15:50
osinizatorecha: О, саранча налетела....!
putinv 25 августа 2018 | 16:01
osinizatorecha: ущербный, это тебе Пригожин платит за твой маразм
razval74 25 августа 2018 | 15:35
Он все еще ПОЛИТИК?
art_ 25 августа 2018 | 15:35
это уже серьезно
klukvik 25 августа 2018 | 15:36
спалил Димона с картохой так, что тот из запоя 10 день выйти не может.
причинение вреда здоровью(психическому)
netsterof 25 августа 2018 | 15:36
Проведут беседу о недопущении публикаций ФБК о воровстве друзей Путина . Как же опубликовал то ,что кореш Путина Золотов с подельниками имеет только на поставках продуктов питания имеют миллиард рублей.
art_ 25 августа 2018 | 15:41
netsterof: просто запишут во "враги народа" - за экстремизм, не будут сильно париться с доводами
makaraksh 25 августа 2018 | 15:37
первые как всегда зарплатные высказались
fantforbarbi 25 августа 2018 | 15:42
Навальный похоже попал в очень болевую точку - про Россгвардию и еду... Митинги ни при чем.
alexey_x 25 августа 2018 | 15:47
Опять чмошник где-то напортачил
putinv 25 августа 2018 | 16:04
alexey_x: отрыжка пригожинская, зачем ты так про своего хозяина?
srk2658lu 25 августа 2018 | 15:48
Пора бы Димона у подъезда задержать за прогулы и закупки для Росгвардии по завышенным ценам?
plank1957 25 августа 2018 | 15:51
На коксе власть прокололась, теперь на Навальном отыгрывается. Утешение, конечно, хилое, но надо же как-то подсластить горечь от потери 2 тонн кокса.
mozhem_povtorit 25 августа 2018 | 15:54
В последних твитах он активно срал мэрию москвабада...
mozhem_povtorit 25 августа 2018 | 15:57
"Мэрия Москвы призналась в собственном идиотизме"
"Акция против повышения пенсионного возраста пройдёт в Москве 09 сентября в 14-00, в строгом соответствии с законом и конституцией. На мэрию москвы нам п. л. е. в. а. т. ь."
"В мэрии Москвы сидят не просто жулики, но ещё и тупые люди..."
tanber 25 августа 2018 | 15:55
Похоже скоро уже и из подьезда не каждый сможет просто выйти! Прикажут всем сидеть по домам и не рыпаться а то что нибудь в карманах найдут и засадят!
kp6ic 25 августа 2018 | 15:56
зря он на росгвардию наехал. будут бить больно, но сильно.
gregor 25 августа 2018 | 15:57
Смешная страна , страна зазеркалья .
Руководитель партии в похмельном синдроме ,а арестовывают оппозиционера ,который не нарушает конституцию .
А 86 % ,которых обворовывают одобрямс властям .
И это называется адекват ?
Какие в такой стране могут быть дороги и какие друзья ?
venmud 25 августа 2018 | 15:58
Значит аудитория опять сократится до тюремной камеры. Похоже, энурез власти медикаментозно не излечим.
abuvgrobu 25 августа 2018 | 16:02
Настала пора условный срок превратить в реальный. Чтобы не баловался..
sita62 25 августа 2018 | 16:06
Алексей!!! Вали от сюда. Ни кому всё равно ни чего не докажешь. На нашем ТВ показывают кого угодно, но только не тебя. Уверен 75 % вообще не видели твоё лицо, тем более то, что ты говоришь и о чём рассказываешь.