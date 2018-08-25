Политика Алексея Навального задержали у подъезда у его дома

Об этом в Твиттере сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш. Она подтвердила это и «Эху Москвы».

Ярмыщ уточнила, что это произошло около часа дня. Навального увезли в ОВД Даниловский. С чем связано это задержание, ему не сообщили. Полицейские отобрали у политика телефон.