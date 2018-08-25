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Эксклюзив Эха 15:13, 25 августа 2018

Политика Алексея Навального задержали у подъезда у его дома

Об этом в Твиттере сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш. Она подтвердила это и «Эху Москвы».
Ярмыщ уточнила, что это произошло около часа дня. Навального увезли в ОВД Даниловский. С чем связано это задержание, ему не сообщили. Полицейские отобрали у политика телефон.

Комментарии

31

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stakanoff 25 августа 2018 | 15:15

Шо, опять?!

semia 25 августа 2018 | 15:17

Разгласил военную тайну о закупках росгвардии! Оккупация ,чему удивляться!

semia 25 августа 2018 | 15:21

А портянок сколько сразу накидали на новость. Боится Путин всего,даже своей тени. А не боялся бы,так и не нужна была бы вся эта Росгвардия,которую все и портянки в том числе содержать должны!

romashka__ 25 августа 2018 | 15:32

semia: Кошмар!

alexeenkoaleksy 25 августа 2018 | 15:17

Наверно Лёша надонатил в youtube деньги у школьников которые дали им родители перед 1-м сентября.

timber_head 25 августа 2018 | 15:30

alexeenkoaleksy: Насколько "вся королевская рать" боится Лешу, "доящего школьников" - уже даже смешно.

kotvinder2 25 августа 2018 | 15:33

timber_head: Вы хомяки тупые не вкурили, что Анальный таким образом зарабатывает, причём хорошо, так что скажите спасибо королевской рати...

timber_head 25 августа 2018 | 15:40

kotvinder2: Да я вижу, что вы зато вкуриваете по полной. Почем опиум для народа?

gvs 25 августа 2018 | 15:17

Пора Алексею брать уроки у Владимира Ильича: парик, накладные усы, шалаш в Разливе.... ))))

stakanoff 25 августа 2018 | 15:23

gvs: ...Цюрих, опломбированный вагон, броневик...

bradis 25 августа 2018 | 15:24

gvs: Уж лучше розлив в шалаше.

kisa2000 25 августа 2018 | 16:24

gvs: и Надежда Константиновна впридачу да где такую найдешь нынече

dwon 25 августа 2018 | 15:20

За Димона обиделись. И взяли по беспределу. А кого бояться-то? Сами себе хозяева - куда хочу, туда и ворочу. Не 37-й, конечно. Но уже около того.

b522 25 августа 2018 | 15:21

Как же они боятся А.Навального...

nanarovsky 25 августа 2018 | 15:32

b522: Как же они боятся А.Навального...
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Лёху баяца фсе... Может и миллион хомяков вывести на беспредел если захочет.

russkiy_ukrainezh_v_krbimu 25 августа 2018 | 15:22

Недоимперия !

irinakingsize1 25 августа 2018 | 15:24

Во! Сразу сработали! Надо же новое кокаиновое дело чем-то забить. Чтобы люди арест Навального обсуждали, а не 2 тонны кокаина с маркировкой Едра

stakanoff 25 августа 2018 | 15:29

irinakingsize1: Там еще накладную нашли на кокаин. За подписью Путина! Тока тсссс!

ormanov 25 августа 2018 | 15:50

irinakingsize1: Надо же новое кокаиновое дело чем-то забить.
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Или новость о пропавших 3 миллионах евро, изъятых у Захарченко! Уже пропала. Зато блог Юниса в топе! Венедиктов, Рувимский?

nanarovsky 25 августа 2018 | 15:24

Лёшу уже по классике, как алкаша который часто идёт подпитый домой а менты в кустах уже дежурят что бы выполнить план, зная что он регулярный клиент.

lion64__2 25 августа 2018 | 15:24

Не иначе, в Вильнюс повезут под конвоем. Раз там давеча открыли "немцово-дурицкий сортир", то гражданин Унитаз-Обвальный должен быть одним из первых посетителей.

citizeneco 25 августа 2018 | 15:25

Так действовали гестаповцы, арестовывая всех неугодных и критикующих режим «непогрешимого» фюрера.
Алексея сломать невозможно никакими провокациями и задержаниями, он это давно доказал, скорейшего ему освобождения.

timber_head 25 августа 2018 | 15:27

Мне вот интересно, а это, выполнялняющее приказы в нарушение всех законов говно в погонах себя говном ощущает, или чувство собственного достоинства у них давно атрофировалось?

stakanoff 25 августа 2018 | 15:33

timber_head: А мне вот тоже интересно: когда тебя грабанут или начистят фейс, ты в первую очередь побежишь к этому самому "говну в погонах" или к Лехе в штаб?

timber_head 25 августа 2018 | 15:37

stakanoff: Деточка, я как-нибудь сам справлюсь. У меня была ситуация, когда трое обкуренных отморозков, выезжая из двора, тюкнули мою машину и потом пытались "начистить фейс". Ну с фейсом у них не получилось, хотя и денег с них я не поимел, но что характерно - ПМГшка проехала в пяти метрах и никто из этих "крутых защитников закона" не только из машины не вышел - она даже не притормозила, чтобы выяснить что за разборки прямо на улице. Так что в задницу себе засунь надежды, что они тебя защищать будут. Их задача - штрафы собирать, бабок с петрушкой у метро ловить и вдесятером винтить невооруженных интеллигентов и подростков.

stakanoff 25 августа 2018 | 15:40

timber_head: Не зарекайся, детка, ой не зарекайся...

timber_head 25 августа 2018 | 15:42

stakanoff: Слышь, а ты ведт пиз...шь что ты профессор из Денвера, правда? Ещё раз - в жопу себе засунь свои соображения.

tks 25 августа 2018 | 15:31

Золотов обиделся! "За картошечку"!!

putn_pnh 25 августа 2018 | 15:31



Значит прав был Алексей и на счет мамы-миллионерши Володина и на счет поставщиков РосГвардии.


yazva_sibirskaya 25 августа 2018 | 15:52

За капустку и картошечку, ясен пень.
А Росгвардия как хавала втридорога, так и будет. Только в четыредорога, иди в пятидорога.

skr 25 августа 2018 | 16:07

Каждый жест жуликов выдаёт их внутреннюю истерику. Это нормально.

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