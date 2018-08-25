В Московском музее современного искусства сегодня пройдет встреча с удожником-концептуалистом Саймоном Старлингом
В Московском музее современного искусства сегодня пройдет встреча с английским художником-концептуалистом Саймоном Старлингом и спецпоказ фильма Александра Сокурова «Франкофония».
Для участников встречи введена предварительная регистрация. Начало – в шесть вечера.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
master_superanalitik 25 августа 2018 | 15:14
Московский музей современного искусства приглашает сегодня на встречу с художником-концептуалистом Саймоном Старлингом
======================
Если этот Саймон Старлинг не является учеником Петра Павленского, то ему не место в музее современного искусства. Пусть для начала покажет видеоматериалы о том, как он сидел голый на брусчатке Красной площади, как мочился с небоскреба прямо на головы поклонников, как какал с самолета прямо на головы либеральной общественности. Если подтвердит - то честь ему и хвала и возможность выступить на "Эхе Москвы".