В Московском музее современного искусства сегодня пройдет встреча с удожником-концептуалистом Саймоном Старлингом

В Московском музее современного искусства сегодня пройдет встреча с английским художником-концептуалистом Саймоном Старлингом и спецпоказ фильма Александра Сокурова «Франкофония».

Для участников встречи введена предварительная регистрация. Начало – в шесть вечера.