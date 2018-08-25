Пассажирский самолет по ошибке приземлился на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Улан-Удэ
Никто не пострадал, в ситуации разбирается следствие.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ночной посадки самолета Airbus A-320 в аэропорту Улан-Удэ. Лайнер, который все-таки смог благополучно приземлиться на строящуюся взлетно-посадочную полосу, осматривают специалисты. Работающапя полоса расположена в нескольких метрах, в момент посадки самолета она была свободной, рассказали «Интерфаксу» в службах аэропорта. По предварительной информации, воздушное судно не получило никаких повреждений. По счастливой случайности, на пути ему не встретилась строительная или иная техника.
Изначально самолет «Уральских авиалиний» направлялся из Москвы в Иркутск. Однако приземлиться он не смог из-за непогоды. И тогда лайнер направили на запасной аэродром. На строящейся полосе в Улан-Удэ к тому моменту уже работали световые сигналы. Буквально накануне инцидента директор аэропорта «Байкал» Евгений Сивцов писал на своей странице в «Фейсбуке», что в рамках пусконаладочных работ оборудование на полосе включили в тестовом режиме на три дня.
В Улан-Удэ за пассажирами рейса отправлен резервный борт.
Комментарии4
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gordy 25 августа 2018 | 15:10
"...накануне инцидента директор аэропорта «Байкал» Евгений Сивцов писал на своей странице в «Фейсбуке», что в рамках пусконаладочных работ оборудование на полосе включили в тестовом режиме на три дня."
И чуть людей не угробили?
irdo 25 августа 2018 | 15:14
gordy:
И чуть людей не угробили?
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"Никогда не было, и вот опять".
Черномырдин бессмертен в РФ, как и Салтыков-Щедрин
xuato 25 августа 2018 | 15:21
Радость то какая! У людей теперь есть второй день рождения и летом, как день торговли. Спасибо экипажу и лично директору аэропорта.
sin55 25 августа 2018 | 15:35
а если бульдозер кто-нибудь оставил бы