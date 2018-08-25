Пассажирский самолет по ошибке приземлился на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Улан-Удэ

Никто не пострадал, в ситуации разбирается следствие.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ночной посадки самолета Airbus A-320 в аэропорту Улан-Удэ. Лайнер, который все-таки смог благополучно приземлиться на строящуюся взлетно-посадочную полосу, осматривают специалисты. Работающапя полоса расположена в нескольких метрах, в момент посадки самолета она была свободной, рассказали «Интерфаксу» в службах аэропорта. По предварительной информации, воздушное судно не получило никаких повреждений. По счастливой случайности, на пути ему не встретилась строительная или иная техника.

Изначально самолет «Уральских авиалиний» направлялся из Москвы в Иркутск. Однако приземлиться он не смог из-за непогоды. И тогда лайнер направили на запасной аэродром. На строящейся полосе в Улан-Удэ к тому моменту уже работали световые сигналы. Буквально накануне инцидента директор аэропорта «Байкал» Евгений Сивцов писал на своей странице в «Фейсбуке», что в рамках пусконаладочных работ оборудование на полосе включили в тестовом режиме на три дня.

В Улан-Удэ за пассажирами рейса отправлен резервный борт.