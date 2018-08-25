В Москве задержали подозреваемых в незаконном обналичивании более миллиарда рублей

Дома и на работе у задержанных прошли обыски, — сообщает РБК со ссылкой на МВД России. По версии следствия, участники банды в течение нескольких лет проводили незаконные банковские операции. В схеме участвовало порядка 60-ти фирм-однодневок. Возбуждено уголовное дело.