В Москве задержали подозреваемых в незаконном обналичивании более миллиарда рублей
Дома и на работе у задержанных прошли обыски, — сообщает РБК со ссылкой на МВД России. По версии следствия, участники банды в течение нескольких лет проводили незаконные банковские операции. В схеме участвовало порядка 60-ти фирм-однодневок. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии5
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viktorova 25 августа 2018 | 15:07
Очень содержательная новость. Спасибо.
irdo 25 августа 2018 | 15:17
viktorova:
Очень содержательная новость. Спасибо.
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Помнится за 10 тыс.долларов в коробке от ксерокса был огромный шум.
А нынче миллиард туда, миллиард сюда....
neon001 25 августа 2018 | 15:19
эти годами воровали. лохи какие-то. то ли дело захарченко.
vincenttt 25 августа 2018 | 15:22
Подумаешь, новость!...Всего лишь отмывочный воровской центр гэбистской рашки в действии!...И так же день ото дня, день за днём!
tks 25 августа 2018 | 15:34
Птенцы гнезда Захарченки!