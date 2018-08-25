В «Единой России» считают, что наркобароны решили использовать часть логотипа партии для маскировки наркотиков

В «Единой России» считают, что латиноамериканские наркобароны решили использовать часть логотипа партии для маскировки наркотиков. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке замсекретаря генсовета Евгений Ревенко. Он сопроводил пост смайликами и словами: «Вот она, слава!»

Сегодня Радио Свобода со ссылкой на бельгийские СМИ сообщило, что в городе Гент полиция перехватила две тонны кокаина. Груз прибыл из Бразилии. Стоимость наркотиков оценивается в сто миллионов евро. Брикеты были маркированы логотипом российской политической партии «Единая Россия».