В «Единой России» считают, что наркобароны решили использовать часть логотипа партии для маскировки наркотиков
В «Единой России» считают, что латиноамериканские наркобароны решили использовать часть логотипа партии для маскировки наркотиков. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке замсекретаря генсовета Евгений Ревенко. Он сопроводил пост смайликами и словами: «Вот она, слава!»
Сегодня Радио Свобода со ссылкой на бельгийские СМИ сообщило, что в городе Гент полиция перехватила две тонны кокаина. Груз прибыл из Бразилии. Стоимость наркотиков оценивается в сто миллионов евро. Брикеты были маркированы логотипом российской политической партии «Единая Россия».
Комментарии54
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gregor 25 августа 2018 | 15:45
Странная позиция у депутата .Если наркобароны члены партии " Единая Россия " , какие же логотипы им задействовать , не " Справедливая Россия " же в самом -то деле .
vorshun 25 августа 2018 | 16:06
Во тупые эти латиносы!!!
Единоросы заказали товар и в качествебонуса прислали свою агитовскую халяву.
А те не вкурили ( или уже..) и забецали эту хрень как бренд заказчика.
Дебилы, гля (©Лавров)
gregor 25 августа 2018 | 16:13
vorshun:
На 99 % примерно так и есть ,уверен в этом .
discounter 25 августа 2018 | 15:48
В каждой шутке есть доля правды.
tunis 25 августа 2018 | 15:51
А чо, наркобароны состоят в ер?
Красота!
roony 25 августа 2018 | 15:53
А чем же им прикрываться, если это их доляна, вдруг члены КПСС перехватят ...
А так все ясно и понятно - все для партии , все для Кремля.
vitaminoz 25 августа 2018 | 15:53
Какой смысл в постах дрессированного ривенки, если весь цивилизованный мир и хорошо осведомлен о проделках людей, так или иначе связанных с данным логотипом (литвиненко, солсбери, даунбасс, зажопленный кокс в БА и т.д. и т.п.). И, соответственно, давит этих людей санкциями, угрозой заморозки активов и пр. И будет давить.
o_rubin 25 августа 2018 | 15:55
Наркобороны «Единой России» считают, что кто-то решил использовать часть логотипа партии для маскировки наркотиков...
srk2658lu 25 августа 2018 | 15:56
Какая нахрен слава?
Просто логтип ПЖиВ ЕР - проходной билет в любое заведение типа борделя.
sergirusso 25 августа 2018 | 15:59
-А зачем чёрную кошку рисуют - ведь их так легче будет найти и все им предъявить?
-Для форсу бандитского...
plank1957 25 августа 2018 | 16:00
Видать логотип ЕР уже проверенный бренд в Европе.
virgenu 25 августа 2018 | 16:06
Такова репутация партии воров и коррупционеров. Даже наркобароны Латинской Америки знают о них.
alena01 25 августа 2018 | 16:07
Ну это же просто предвыборные материалы, что вы...