ПАРНАС может потерять право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей
Об этом пишет сегодня «Независимая газета». Издание отмечает, что это может стать следствием судебного разбирательства. В ближайший понедельник Ярославский областной суд рассмотрит иск о снятии Партии народной свободы с выборов в Облдуму, поданный ЛДПР и «Патриотами России».
Председатель ПАРНАС Михаил Касьянов в интервью «Эху» сказал, что причина – в выросшем рейтинге партии.
Как отмечает «Независима газета», доводы партий, подавших иск, основываются на незаконченной доследственной проверке, о которой руководство ярославского отделения ПАРНАСа узнало только перед судом.
Комментарии9
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viktorova 25 августа 2018 | 15:05
Жирик снова гадит.
blinorozhiy_chmo 25 августа 2018 | 15:31
Соберут.
Всего-то им и надо - 2% да 5 см. Ах да, и еще свежий порноролик от лидера.
:-)))))
romashka__ 25 августа 2018 | 15:47
ПАРНАС - Партия народной свободы. Без нее это не выборы, а БЕСПРЕДЕЛ..
nersesov 25 августа 2018 | 15:07
"Касьянов в интервью «Эху» сказал, что причина – в выросшем рейтинге партии."
Все-таки чувство юмора у него есть, мне кажется. И детские песни любит к тому же.. Хороший мужик!
cattt 25 августа 2018 | 15:16
Что за потриоты рассеи, впервые слышу, наверное наподобие офицеров рассии, те что мочой кидались.
alexey_x 25 августа 2018 | 15:07
Выросший рейтинг???Что за бред..
lion64__2 25 августа 2018 | 15:08
А кто там главный сейчас, в этом Порн-Асе? Миша 2%, Унитаз-Обвальный или какой-нибудь Гудок?
nanarovsky 25 августа 2018 | 15:08
, что причина – в выросшем рейтинге партии.
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Неужели Косьяныч новую ПОРНУХУ с Пелевиной заснял. Или ещё с какой партийной секретаршей.
virgenu 25 августа 2018 | 16:03
Бережёного Путин бережёт. Уж лучше давить в зародыше, чем потом локти кусать.