ПАРНАС может потерять право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей

Об этом пишет сегодня «Независимая газета». Издание отмечает, что это может стать следствием судебного разбирательства. В ближайший понедельник Ярославский областной суд рассмотрит иск о снятии Партии народной свободы с выборов в Облдуму, поданный ЛДПР и «Патриотами России».

Председатель ПАРНАС Михаил Касьянов в интервью «Эху» сказал, что причина – в выросшем рейтинге партии.

Как отмечает «Независима газета», доводы партий, подавших иск, основываются на незаконченной доследственной проверке, о которой руководство ярославского отделения ПАРНАСа узнало только перед судом.