В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина, упакованные в брикеты с логотипом политической партии «Единая Россия»

Об этом сообщает Радио Свобода. По ее данным, бельгийские телеканалы продемонстрировали в эфире кадры, на которых представитель местной полиции держит в руках один из брикетов с наркотиком, маркированный логотипом «Единой России». Стоимость кокаина оценивается в сто миллионов евро. Контейнеры прибыли в бельгийский Гент из Бразилии.