В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина, упакованные в брикеты с логотипом политической партии «Единая Россия»
Об этом сообщает Радио Свобода. По ее данным, бельгийские телеканалы продемонстрировали в эфире кадры, на которых представитель местной полиции держит в руках один из брикетов с наркотиком, маркированный логотипом «Единой России». Стоимость кокаина оценивается в сто миллионов евро. Контейнеры прибыли в бельгийский Гент из Бразилии.
Комментарии9
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tvitov66 25 августа 2018 | 14:36
Вышли на мировой уровень! Это ПРОРЫВ!
svoi216 25 августа 2018 | 14:37
Это чтобы ЛДПР или КПРФ не перехватили.
agamasat 25 августа 2018 | 14:39
Надо срочно отправить груз по назначению, а то у наркоманов начнется ломка и они натворят дел на россии, вплоть до объявления войны США.
ura_123 25 августа 2018 | 14:40
Спалился аргентинский канал... Теперь и бельгийский... А ведь на носу осенняя сессия в госдурке)))
pravdatut 25 августа 2018 | 14:40
Поэтому и Дима исчез - спасает партию.
severnaj 25 августа 2018 | 14:40
Так уж хочется услышать Марию Захарову, она разъяснит это недоразумение.....
jamba 25 августа 2018 | 14:44
Перехватили злодею, на любимую партию руку подняли! Чем теперь избранники, вечные страдальцы ради народа, носики пудрить будут?;))
clandestino 25 августа 2018 | 14:51
Интересно, какая дурь лучше; мидовская или едросовская? По слухам, мидовский товар говно, а не марафет- мукой разбодяжен.
polikarpich 25 августа 2018 | 15:00
В какой стране живём, итить твою за ногу! Тоннами барыжат, уже даже с логотипами. МИД, ЕР...
А я ещё когда-то смотрел с интересом такой наивный добрый фильм под названием "Спрут".