В подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы обрушились перекрытия

Жильцы эвакуированы, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, в доме на улице Трофимова в одном из подъездов рухнули перекрытия с 5-го по 7-й этаж. По предварительным данным, обрушение произошло после погрузки в лифт тяжелых стройматериалов.