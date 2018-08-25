В подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы обрушились перекрытия
Жильцы эвакуированы, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, в доме на улице Трофимова в одном из подъездов рухнули перекрытия с 5-го по 7-й этаж. По предварительным данным, обрушение произошло после погрузки в лифт тяжелых стройматериалов.
Комментарии5
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timber_head 25 августа 2018 | 14:42
"обрушение произошло после погрузки в лифт тяжелых стройматериалов"
В таких случаях проваливается дно лифта, а не перекрытия. На перекрытия, когда "в лифт погружены стройматериалы" вообще никакой нагрузки нет. Или дом построен по "программе реновации"? Карточный домик?
irdo 25 августа 2018 | 14:50
В подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы обрушились перекрытия
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Обама опять нагадил в московском подъезде.
kremlefurer 25 августа 2018 | 14:53
irdo: Это ж сколько жрать надо худосочному Обаме, чтобы обрушить перекрытия в нашей скрепоносной России?
irdo 25 августа 2018 | 15:00
kremlefurer:
Так сколько помощников из ЕР пятой колонной ....:))))
kremlefurer 25 августа 2018 | 14:55
Говорят, Что портрет Оленевода над входом в подъезд, помогает ото всех хворей ЖКХ. Врут?