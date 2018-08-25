Российские спасатели, которые отправились на помощь к северокорейским рыбакам,обнаружили обломки судна в Японском море
Судьба членов экипажа остается неизвестной, — передает агентство ТАСС. Ранее сообщалось, что МЧС России направило вертолет на помощь рыбакам из КНДР, которые попали в шторм и терпят бедствие. На борту находились шесть человек. По словам спасателей, высота волн у побережья Приморского края сегодня достигает шести метров. На территории действует экстренное предупреждение. Как отмечает Интерфакс, у побережья Приморья шторм переживают более двухсот иностранных судов. Это рыбацкие шхуны из Северной Кореи и Китая.
Комментарии1
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stas12006 25 августа 2018 | 14:48
А если бы их спаси русские их бы на родине обвинили в работе на иностранную разведку и запытали бы лагере выбивая признание. Неизвестно что для них лучше