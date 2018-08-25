В Краснодарском крае полиция отправила в спецприемник активистку, защищавшую от вырубки лес
Диану Смирнову задержали вчера вечером. Полицейский попросил ее проехать в отделение, чтобы ответить на несколько вопросов и пообещал вскоре отпустить. Однако этого не произошло. В спецприемнике девушка будет дожидаться суда. Смирнову обвинили в уклонении от исполнения административного наказания.
При этом никаких нарушений за ней значится, сообщает сайт «МБХ Медиа». Координатор «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха уверен, что молодую мать отправили на ночь в спецприемник, чтобы запугать местных жителей и отбить у них желание защищать свои права. Лес, в защиту которого выступает Диана Смирнова – единственная зеленая зона вблизи домов, где живет девушка, — отмечает сайт.
Комментарии4
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patrikk_1 25 августа 2018 | 14:49
При этом никаких нарушений за ней значится, сообщает сайт «МБХ Медиа»...
Вот я, допустим, против вырубки лесов без крайней необходимости, тем более внутри или возле городов, но я не хочу становиться в одну колонну протестующих вместе с говном из "МБХ Медиа", так что влепите этой Диане Смирновой по самые помидоры.
polikarpich 25 августа 2018 | 14:55
patrikk_1: Построй себя в отдельную колонну. Будешь особым говном.
timber_head 25 августа 2018 | 14:59
patrikk_1: Ты, убогий, первый схватишь топор и побежишь леса вырубать, если тебе Партия прикажет. И даже не спросишь зачем.
polikarpich 25 августа 2018 | 14:52
А зачем нам лес? Вырубай всё подчистую, чтоб было, как лысина у "фюрера"! Которая, как путеводная звезда, озаряет нам путь, строить и жить помогает.
Кстати, Рудомаху не так давно жёстко отметелили. И нападавшие, само собой, до сих пор не установлены. Он сунулся в осиное гнездо, там всё завязано и повязано. Медвежонок, гэбьё и всё такое прочее.