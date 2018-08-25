В Краснодарском крае полиция отправила в спецприемник активистку, защищавшую от вырубки лес

Диану Смирнову задержали вчера вечером. Полицейский попросил ее проехать в отделение, чтобы ответить на несколько вопросов и пообещал вскоре отпустить. Однако этого не произошло. В спецприемнике девушка будет дожидаться суда. Смирнову обвинили в уклонении от исполнения административного наказания.

При этом никаких нарушений за ней значится, сообщает сайт «МБХ Медиа». Координатор «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха уверен, что молодую мать отправили на ночь в спецприемник, чтобы запугать местных жителей и отбить у них желание защищать свои права. Лес, в защиту которого выступает Диана Смирнова – единственная зеленая зона вблизи домов, где живет девушка, — отмечает сайт.