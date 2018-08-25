МИД России выразил сожаление в связи с заявлениями США о возможном ударе по Сирии
Комментарий ведомства приводит агентство Интерфакс. Сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что советник президента Соединенных штатов по национальной безопасности Джон Болтон предупредил секретаря Совбеза России Николая Патрушева о готовности Вашингтона нанести удар по Сирии в случае, если правительственные силы Башара Асада задействуют химическое оружие. Следом представитель Минобороны нашей страны Игорь Конашенков заявил, что Вашингтон и союзники готовят новый удар по республике, поводом для которого должна стать инсценировка применения химоружия.
Комментарии11
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agamasat 25 августа 2018 | 14:36
Нашкодившая собака поджимает свой хвост - выражает сожаление?) Лижите свою сраку, господа людоеды.
ura_123 25 августа 2018 | 14:37
Ну нанесут и нанесут,чего рассеюшке переживать? Каждая портянка уверена что из 80 томагавков все пролетают мимо)))
master_superanalitik 25 августа 2018 | 14:53
ura_123:
Так как русский народ - это народ-победитель, то у этого народа есть право и обязанность защищать свою Родину. При чем защищать должны и обязаны все граждане России, в том числе либералы, гомики, правозащитники, вероотступники, педики, проститутки, продажные журналисты, зоофилы, атеисты, сектанты, либерторианцы, некрофилы, русофобы и прочая шушера. Но даже если эти бессовестные люди и засранцы не захотят защищать интересы любимой Родины, то это не беда. Им будет предоставлена возможность защищать любимую Родину в штрафной роте. Но у многих русофобов на этот случай куплены медицинские справки о состоянии здоровья и якобы невозможности служить в Российской Армии, так как они мочатся в штаны или у них фальшивая грыжа с геморроем. В этом случае таким товарищам которые нам вовсе не товарищи должны быть предоставлены персональные джихад-автомобили с дистанционным управлением, чтобы эти автомобили можно было взорвать на позициях противника вместе с их содержимым. Поэтому словам о миролюбии США и НАТО в целом в Сирии или еще где мы не верим! Наш джихад-автомобиль находится на запасном пути. Провокации в Сирии не пройдут. С каждой провокацией Россия становится сильнее и мудрее. У нас есть только два пути: или мы всем дадим просраться, или сами обсеримся. Я выбираю первый путь. А вы?
abuvgrobu 25 августа 2018 | 14:37
Пора объявить все химатаки на территории Сирии делом рук США и предупредить, что при повторении этих атак топим американские корабли в Средиземном море без предупреждения. Но пупуевские власти только и умеют, что прославлять себя по телевидению да сожаление выражать.. Вонючки и говноеды сраные..
v_bnd 25 августа 2018 | 14:44
abuvgrobu: "Пора объявить..." - "звИздеть - не мешки ворочать" (С)
РФ - страна развитого "объявизма" :)
eniro 25 августа 2018 | 14:46
abuvgrobu: Да успокойтесь, что вы хотите. В Дипломатической академии МИД России не изучают математику, поэтому в МИД не очень представляют, что значит "симметричный", ну просто слово такое... красивое.
navsegda 25 августа 2018 | 14:48
abuvgrobu: Ты готов положить свою жизнь и жизнь своих близких за смуглых ребят из Сирии ? Тебе Башар Асад родственник или ты правоверный муслим ? Что за рвение вообще бомбить не понятно за что ?
sensei54 25 августа 2018 | 14:42
поводом для которого должна стать инсценировка
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Конашенкову невдомёк, что Минобороны само по себе инсценировка.
Постарались господа полководцы на славу.
И неча теперь верещать.
venmud 25 августа 2018 | 14:46
Диагноз: повторный приступ энуреза при нанесении симметричного мощного ответного удара.
jblack2 25 августа 2018 | 14:47
Мировой гегемон уверовал в свою правоту, величие и высшую миссию нести свет и добро.
Они оторвались от реальности. Это может привести к новой крови в т.ч. и в их рядах...
gregor 25 августа 2018 | 14:51
МИД России выразил сожаление в связи с заявлениями США о возможном ударе по Сирии
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А по поводу применения химического оружия Асадом ,сожаление МИД России не выразил ?