МИД России выразил сожаление в связи с заявлениями США о возможном ударе по Сирии

Комментарий ведомства приводит агентство Интерфакс. Сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что советник президента Соединенных штатов по национальной безопасности Джон Болтон предупредил секретаря Совбеза России Николая Патрушева о готовности Вашингтона нанести удар по Сирии в случае, если правительственные силы Башара Асада задействуют химическое оружие. Следом представитель Минобороны нашей страны Игорь Конашенков заявил, что Вашингтон и союзники готовят новый удар по республике, поводом для которого должна стать инсценировка применения химоружия.