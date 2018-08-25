Петербургский суд отправил под арест начальника службы материально-технического снабжения городского метро

Его обвиняют в мошенничестве.

Речь идет про расследование уголовного дела о хищениях при покупке оборудования для петербургского метро. Следователи считают, что оно на самом деле стоило гораздо меньше, чем за него заплатили.

Среди фигурантов — гендиректор машиностроительной корпорации Дизельэнерго. Его освободили под залог в 2 миллиона рублей. И арестованный питерским судом начальник службы снабжения подземки. В СК говорят, что он, якобы, ввёл в заблуждение руководство метро и заключил договор на модернизацию оборудования. Разница между реальной и фактической стоимостью его составила по словам следователей 32 миллиона рублей.

Сам Денис Руденко был согласен на домашний арест, но судья Андрей Дондик отправил его под стражу. Несмотря на то, что его адвокаты говорили, что новое оборудование, которое в СК считают контрафактом, работает исправно.

Всё это происходит на фоне уголовного дела в отношении начальника петербургского метрополитена. Его следователи то открывают, то закрывают и касается оно, как напоминает Росбалт, нарушений при строительстве вестибюля станции «Адмиралтейская». Его возбудили заново весной этого года. Прекратили ли его снова — пока не сообщалось.

По делу о хищении денег при поставке оборудования в петербургского метро, фигурантам грозит до 10 лет колонии.