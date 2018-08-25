ФСИН подтвердила голодовку заключенных в тюрьме «Владимирский централ»

Еще несколько дней назад пресс-служба регионального управления ведомства опровергала эту информацию.

Несколько заключенных «Владимирского централа» действительно объявили голодовку с 22 августа, сообщили в пресс-службе областного Управления ФСИН. Там рассказали, что на следующий день тюрьму посетили представители местной Общественной наблюдательной комиссии. Они поговорили с заключенными, отказавшимися от пищи, и выяснилось, что никаких конкретных требований к учреждению осужденные не предъявляли. Они также не назвали причин, которые побудили их прибегнуть к такой форме протеста, говорится в пресс-релизе ФСИН.

Между тем, как удалось выяснить уполномоченному по правам человека в регионе Людмиле Романовой, трое заключенных начали голодовку еще с 13-14 августа, как сообщалось ранее. Однако ей они также не рассказали о своих претензиях к «Владимирскому централу». Осужденные потребовали встречи с представителем Генпрокуратуры, заявив, что будут разговаривать только с ним.

Сообщение о том, что во владимирской тюрьме с 13 августа голодают заключенные, несколько дней назад появилось на сайте «Гулаг-Инфо». Издание сообщало, что они протестуют против систематических пыток. По информации ресурса, администрация учреждения пыталась скрыть факт голодовки.