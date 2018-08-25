Загорелся закрытый мусорный полигон Аннино в Рузском районе Подмосковья
Местные власти говорят об очаге в 90 кв. метров. В сообщении пресс-службы главы городского округа отмечается, что полигон подожгли минувшей ночью и что сейчас есть вся необходимая техника, чтобы потушить огонь.
Комментарии3
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oldpartizan 25 августа 2018 | 13:45
и дым отечества так сладок и приятен......
kompricikos 25 августа 2018 | 14:07
oldpartizan: нет Медведева и все на пере косяк -то кокаин, то дырка в самолете, то мусорка горит
vezdehod 25 августа 2018 | 14:18
Видимо от "Короткого замыкания".