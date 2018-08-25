Google включил серийного убийцу Чикатило в список выдающихся выпускников Ростовского государственного университета
На этот факт обратили внимание участники одного из сообществ ВКонтакте.
При запросе со словами «Ростовский государственный университет» Google предлагает справку с информацией об учебном заведении и о выдающихся личностях, которые его окончили.
В одном ряду с писателем Александром Солженицыным, советским математиком Виктором Глушковым значится маньяк Чикатило.
Представитель пресс-службы вуза сказал агентству ТАСС, что учебное заведение направило в Google жалобу с просьбой исключить серийного убийцу из списка.
Комментарии16
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henry52 25 августа 2018 | 13:36
А сколько таких "выдающихся" училось в Петербугском Юридическом...
cattt 25 августа 2018 | 13:45
Не уж то он и вправду там учился?
gonduras_on_colyma 25 августа 2018 | 13:46
// В одном ряду с писателем Александром Солженицыным, советским математиком Виктором Глушковым значится маньяк Чикатило. //
Интересная логика - писатель, математик и маньяк.
Так что, маньяк это уже профессия?
И да, на фоне совковых вождей Чикатило действительно выглядел суперобразованным интеллектуалом.
Самые знаковые вожди - Ленин, Сралин, Хрущёв, Брежнев - были необразованы.
А сколько народу положили - к чикатиловскому показателю нужно приписывать 4-6 нулей.
Так что Чикатило образованный маньяк, а совковые вожди - необразованные, и это главная разница.
И вишенка на торт: в фильме 17 мгновений весны Гиммлеру, Герингу и Геббельсу приписывали среднее образование.
При том, что первый закончил универ, второй военную академию, а третий вообще имел учёную степень.
testmeter 25 августа 2018 | 14:23
gonduras_on_colyma: Вообще-то Google приводит статистику цитируемости этих имен. Безо всякой оценки их "выдающести". Примерно как если набрать это имя вместе с "Ростовский государственный университет" в поисковике и посмотреть, сколько нашлось совпедений. Вот всё. А "Эхо" просто ради гешефта тут эту "новость" выдает - чтобы побольше откликов и лайков понабирать
boltzmann_ 25 августа 2018 | 14:26
Гугл сообщает не о каких-то "выдающихся", а просто об известных выпускниках вуза. А Чикатило наверняка более известен в народе, чем тот кибернетик академик Глушков.
nektorat 25 августа 2018 | 13:38
ну хоть не путина ! а то уж везде он ...
moisha_pid 25 августа 2018 | 13:39
Google своих не забывает! А кто сомневался, что Чикатило не их резидент!
ura_123 25 августа 2018 | 13:48
Сообществу вконтактике не мешало бы знать что ученик то был и в самом деле хороший)))
archibald_dandy_esquire 25 августа 2018 | 14:21
ura_123:
чикатиле просто не повезло не вовремя родиться - сейчас он был бы борцом с тлетворным влиянием Запада на неокрепшие детские души, или образцовым вертухаем в детской колонии, или героическим бойцом лугондона, или Героем России в ЧВК Уткина, сражающейся с детьми и остальным населением Сирии - по нынешним понятиям - чикатила "правельный пасан"
curhatuy6 25 августа 2018 | 13:54
Какие времена такие вот "выдающиеся выпускники...
stas12006 25 августа 2018 | 13:54
а что он не выдающийся?
гугл же не говорил, что обязательно хорошие люди
testmeter 25 августа 2018 | 14:17
Вяликая Россия славится такими деятелями - в этом настоящая гордость и скрепы
seva1223 25 августа 2018 | 14:25
Конечно, чикотило до пол сотни человек замочил, что такого!? Вот Сталин и Ленин да, вы дающиеся, миллионами!
mobile_actor 25 августа 2018 | 14:30
Ну, ведь, действительно - выдающийся.
ruthenocene 25 августа 2018 | 14:43
"Представитель пресс-службы вуза..."
РГУ, вообще-то, ликвидирован в 2006-м путём присоединения к нему педуна, архитектурки и таганрогского радика:))
grazschdanin 25 августа 2018 | 14:49
Интересно: ставит вражиный гугль, а претензии к нам, где логика?