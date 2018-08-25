Google включил серийного убийцу Чикатило в список выдающихся выпускников Ростовского государственного университета

На этот факт обратили внимание участники одного из сообществ ВКонтакте.

При запросе со словами «Ростовский государственный университет» Google предлагает справку с информацией об учебном заведении и о выдающихся личностях, которые его окончили.

В одном ряду с писателем Александром Солженицыным, советским математиком Виктором Глушковым значится маньяк Чикатило.

Представитель пресс-службы вуза сказал агентству ТАСС, что учебное заведение направило в Google жалобу с просьбой исключить серийного убийцу из списка.