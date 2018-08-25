ФСИН выясняет, как видео с пытками в ярославской колонии попало к правозащитникам
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. Проверка проводится в отношении сотрудников и заключенных. Официально ФСИН эту информацию не комментирует. В течение последнего месяца «Новая газета» опубликовала две видеозаписи о пытках в ярославской колонии. Это стало поводом для возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников ФСИН.
Комментарии17
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danko1 25 августа 2018 | 13:39
.Полностью преступная организация ФСИН: их беспокоит не то, что преступления в их ведомстве повсеместно творятся, а то, что о них стало известно.
И желают предотвратить утечку информации.
cattt 25 августа 2018 | 13:48
danko1: Шпиена хотят вычислить в своих рядах фсиновцы, он для них как. Пеньковский, который сдал всю оборону СССР
edyatel 25 августа 2018 | 14:15
cattt: И они правы. Предателей надо уничтожать в первую очередь. Независимо от их целей.
А они, к сожалению, многие ещё живы.
ura_123 25 августа 2018 | 14:19
edyatel: Предателей чего???
Что же они предали, подробности в студию!
Хотя создаётся устойчивое впечатление что у тебя прямо свербит посетить ОВД "Дальний" и отведать там шампанского.
edyatel 25 августа 2018 | 14:32
ura_123: По моему и дураку ясно, что этот человек предал свой коллектив.
У нас в Детском доме таким делали "темную"
Кто мешал ему честно сказать своим товарищам, что они неправы и не должны
так поступать.
ura_123 25 августа 2018 | 14:44
edyatel: Дружок,ты как себе представляешь этот диалог???
edyatel 25 августа 2018 | 14:47
edyatel: Кстати, Вы хоть знаете что такое "темная"
Это похлеще чем ваше видео.
Набрасывается на доносчика одеяло, чтобы он не мог кого-либо опознать,
а потом все бьют его через одеяла чем попало, начиная от сапог и швабры
и кончая железными прутьями от кроватей
vezdehod 25 августа 2018 | 14:22
edyatel:
И они правы. Предателей надо уничтожать в первую очередь. Независимо от их целей.
А они, к сожалению, многие ещё живы.
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Когда тебе недоумку вставят в очко бутылку от Шампанского - они будут Правы вас нужно учить.
edyatel 25 августа 2018 | 14:36
vezdehod: Вы что помешались на этой бутылке?
Вам что жалко Шампанское? Так они же его выпили....
vladimirgornitsky 25 августа 2018 | 14:21
danko1:
Полагаю, что с их точки зрения это не преступления, а нормальная повседневная работа. И что они совершенно искренне считают, что СМИ мешают этой нормальной работе и хотят найти виновника. Ведь по поведению этих душегубов на видео видно, что не происходит ничего экстраординарного, люди спокойно выполняют привычную работу.
zemljanka 25 августа 2018 | 13:40
Как работники фсин стали садистами?
cattt 25 августа 2018 | 13:50
zemljanka: Там не становятся садистами, там конкурс на лучшего садиста.
citizeneco 25 августа 2018 | 13:58
Наверное, чтобы вручить премию за помощь в раскрытии преступления, которое было снято на этом видео.
agamasat 25 августа 2018 | 14:02
А почему журналисты не раскрывают всю систему ФСИН, которая продает заключенным право на хорошее к себе отношение? Разве никому не известно, что ты должен платить надзирателям за то, чтобы тебя не били и не издевались над тобой?
polsan 25 августа 2018 | 14:10
agamasat: Журналисты часто сами многого не знают....
eduard53 25 августа 2018 | 14:08
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Параллельный мир: застенков генералы
Озабочены не пытками в темницах,
А путём, как это видео попало
В интернет и на газетные страницы.
grazschdanin 25 августа 2018 | 14:28
как видео с пытками в ярославской колонии попало к правозащитникам
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Вот будет смешно, если окажется, что незаконно попали.