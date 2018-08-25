ФСИН выясняет, как видео с пытками в ярославской колонии попало к правозащитникам

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. Проверка проводится в отношении сотрудников и заключенных. Официально ФСИН эту информацию не комментирует. В течение последнего месяца «Новая газета» опубликовала две видеозаписи о пытках в ярославской колонии. Это стало поводом для возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников ФСИН.