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13:32, 25 августа 2018

ФСИН выясняет, как видео с пытками в ярославской колонии попало к правозащитникам

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. Проверка проводится в отношении сотрудников и заключенных. Официально ФСИН эту информацию не комментирует. В течение последнего месяца «Новая газета» опубликовала две видеозаписи о пытках в ярославской колонии. Это стало поводом для возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников ФСИН.

Комментарии

17

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danko1 25 августа 2018 | 13:39

.Полностью преступная организация ФСИН: их беспокоит не то, что преступления в их ведомстве повсеместно творятся, а то, что о них стало известно.
И желают предотвратить утечку информации.

cattt 25 августа 2018 | 13:48

danko1: Шпиена хотят вычислить в своих рядах фсиновцы, он для них как. Пеньковский, который сдал всю оборону СССР

edyatel 25 августа 2018 | 14:15

cattt: И они правы. Предателей надо уничтожать в первую очередь. Независимо от их целей.
А они, к сожалению, многие ещё живы.

ura_123 25 августа 2018 | 14:19

edyatel: Предателей чего???
Что же они предали, подробности в студию!
Хотя создаётся устойчивое впечатление что у тебя прямо свербит посетить ОВД "Дальний" и отведать там шампанского.

edyatel 25 августа 2018 | 14:32

ura_123: По моему и дураку ясно, что этот человек предал свой коллектив.
У нас в Детском доме таким делали "темную"
Кто мешал ему честно сказать своим товарищам, что они неправы и не должны
так поступать.

ura_123 25 августа 2018 | 14:44

edyatel: Дружок,ты как себе представляешь этот диалог???

edyatel 25 августа 2018 | 14:47

edyatel: Кстати, Вы хоть знаете что такое "темная"
Это похлеще чем ваше видео.
Набрасывается на доносчика одеяло, чтобы он не мог кого-либо опознать,
а потом все бьют его через одеяла чем попало, начиная от сапог и швабры
и кончая железными прутьями от кроватей

vezdehod 25 августа 2018 | 14:22

edyatel:
И они правы. Предателей надо уничтожать в первую очередь. Независимо от их целей.
А они, к сожалению, многие ещё живы.
========================================================================
Когда тебе недоумку вставят в очко бутылку от Шампанского - они будут Правы вас нужно учить.

edyatel 25 августа 2018 | 14:36

vezdehod: Вы что помешались на этой бутылке?
Вам что жалко Шампанское? Так они же его выпили....

vladimirgornitsky 25 августа 2018 | 14:21

danko1:
Полагаю, что с их точки зрения это не преступления, а нормальная повседневная работа. И что они совершенно искренне считают, что СМИ мешают этой нормальной работе и хотят найти виновника. Ведь по поведению этих душегубов на видео видно, что не происходит ничего экстраординарного, люди спокойно выполняют привычную работу.

zemljanka 25 августа 2018 | 13:40

Как работники фсин стали садистами?

cattt 25 августа 2018 | 13:50

zemljanka: Там не становятся садистами, там конкурс на лучшего садиста.

citizeneco 25 августа 2018 | 13:58

Наверное, чтобы вручить премию за помощь в раскрытии преступления, которое было снято на этом видео.

agamasat 25 августа 2018 | 14:02

А почему журналисты не раскрывают всю систему ФСИН, которая продает заключенным право на хорошее к себе отношение? Разве никому не известно, что ты должен платить надзирателям за то, чтобы тебя не били и не издевались над тобой?

polsan 25 августа 2018 | 14:10

agamasat: Журналисты часто сами многого не знают....

eduard53 25 августа 2018 | 14:08

* * *
Параллельный мир: застенков генералы
Озабочены не пытками в темницах,
А путём, как это видео попало
В интернет и на газетные страницы.

grazschdanin 25 августа 2018 | 14:28

как видео с пытками в ярославской колонии попало к правозащитникам
#
Вот будет смешно, если окажется, что незаконно попали.

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