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13:31, 25 августа 2018

По факту хищения трех миллионов евро из денег, изъятых у полковника Захарченко, возбуждено уголовное дело

Об этом сообщают источники агентства Интерфакс. Официального подтверждения этой информации нет. Один из источников рассказал, что дело возбудили в отношении неустановленных лиц. Бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко обвиняют в получении взяток. В конце прошлого года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации и обращении в доход государства наличных денег и имущества Захарченко на сумму около девяти миллиардов рублей. В конце мая выяснилось, что три миллиона евро из денег, изъятых у полковника, исчезли, после чего была организована проверка.

Комментарии

16

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nektorat 25 августа 2018 | 13:45

господи ! ну уже по любому пустяку начинают возбуждать эти дела ...))

master_superanalitik 25 августа 2018 | 13:52

nektorat:

Борис, ты не прав:-) эти 3 млрд следует найти и отдать на постройку ракеты "Сармат" или танка "Армата". Но денег много не бывает, а потому всем слушателям "Эха Москвы" следует скинуться, и тогда мы сможет построить военный корабль, который можно будет назвать "Эхо Москвы".

edyunia 25 августа 2018 | 13:59

master_superanalitik: \\отдать на постройку ракеты\\
Старик, тебе когда на пенсию?

tvitov66 25 августа 2018 | 14:02

edyunia: уже никогда ...

nektorat 25 августа 2018 | 14:20

master_superanalitik: тратить ДЕНЬГИ налогоплательщиков на какую-то АРМАТуру ?? потомки нам этого не простят ! на кокс ! только на КОКС и именно для МИДа ! Нужно же понимать элементарные принципы их работы !

poluputing 25 августа 2018 | 13:57

nektorat: во-во, чё уж там возбуждаться из-за 3-х лимонов, когда на кону 9 лярдов. Где принимают ставки на время исчезновения остальных? А 3 лимона уже крутятся, на них 2 т кокаина купили, но сэкономили на упаковке и погорели

apontiy 25 августа 2018 | 14:36

poluputing: Потом будет возбуждено дело о пропаже уголовного дела о пропаже 3-х миллионов евро и т.д. и т.п. В общем новая сказка про старую сказку Про белого бычка...

irdo 25 августа 2018 | 14:54

apontiy:
Потом будет возбуждено дело о пропаже уголовного дела о пропаже 3-х миллионов евро и т.д. и т.п. В общем новая сказка про старую сказку Про белого бычка...
=========
Сказка про то, как вор у вора дубинку украл.

hodak47 25 августа 2018 | 13:47

Четыре лимона тому,кто найдёт пропажу...

citizeneco 25 августа 2018 | 13:52

Как говорил великий сатирик Райкин: " Кто что охраняет, тот то и имеет". Дальше, что называется, некуда, если даже Генпрокуратура не может обеспечить сохранность конфискованных денег.

alexakimfaa 25 августа 2018 | 14:35

citizeneco: Так,вроде деньги (вещдоки),хранились в одном из помещений СК России,с охраной?...Такая была информация..

citizeneco 25 августа 2018 | 14:56

alexakimfaa: Понятно, что сами сотрудники Генпрокураторы с пистолетами на охране денег не стояли, но они осуществляют надзор за тем, куда поместить конфискованные деньги и значит ими было принято неправильное решение, судя по тем коррупционным скандалам, которые уже были до этого в СК. Полагаю, что если бы конфискованные деньги были помещены в тщательно охраняемые хранилища ЦБ, может даже анонимно, не информируя сотрудников банка, что это был конфискат, просто под счёт, то они были бы в полной сохранности, там деньгам самое место. Долгое время работал в коммерческих организациях, куда приходили клиенты с наличными, поэтому представляю, как легко совершаются злоупотребления, если нет должного контроля, сам к ним никогда не был причастен.

alexsan_der 25 августа 2018 | 13:52

Усушка, утруска...

addi 25 августа 2018 | 14:16

Вор у вора украл. Делов-то...

protoukrop 25 августа 2018 | 14:32

addi: Это пример того, насколько всё в "правоохранительных" органах коррумпировано. Покажи только следователю большую сумму денег - он её обязательно сопрет. О чем тут говорить - эти Авгиевы конюшни сносить целиком бульдозером как было сделано в Грузии.

alexakimfaa 25 августа 2018 | 14:38

protoukrop: Понятно же,что кто-то со стороны не мог их украсть - только свои из СК...

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