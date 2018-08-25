Самолет , летевший из Москвы в Анапу, получил сильный удар в районе правого крыла

Предположительно, лайнер компании S7 столкнулся с крупной птицей, рассказал источник агентства Интерфакс. Несмотря на инцидент, воздушное судно удалось благополучно посадить. На одном из закрылков обнаружена пробоина. Самолет нуждается в серьезном ремонте.