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13:30, 25 августа 2018

Самолет , летевший из Москвы в Анапу, получил сильный удар в районе правого крыла

Предположительно, лайнер компании S7 столкнулся с крупной птицей, рассказал источник агентства Интерфакс. Несмотря на инцидент, воздушное судно удалось благополучно посадить. На одном из закрылков обнаружена пробоина. Самолет нуждается в серьезном ремонте.

Комментарии

29

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agamasat 25 августа 2018 | 13:34

Никак, питерские бакланы опять себя проявили? Пробоина в крыле от большой птицы на высоте в 10 км!!!)

gvs 25 августа 2018 | 13:38

agamasat: Это СТЕРХИ! ))) Напомнили о себе, а то о них совсем забыли. )))

vezdehod 25 августа 2018 | 14:03

Пусть поищут "пёрышки" от неё - не иогли же они все разлететься?

protoukrop 25 августа 2018 | 14:35

gvs: Не Медведева там случайно самолетом сбили, уже 10 дней его нет на роботе. )

grigol331 25 августа 2018 | 14:39

Предположительно, лайнер компании S7 столкнулся с крупной птицей
_____
Мотодельтаплан? Путин?!

cattt 25 августа 2018 | 13:41

agamasat: Гуси перелетают чрез Гималаи, у них даже дыхалка по другому устроена.

agamasat 25 августа 2018 | 13:47

cattt: и гусь проделал дыру в подкрылке... Ага.) Он летел по отношению к подкрылку перпендикулярно с сумасшедшей скоростью и со стороны земли.

cattt 25 августа 2018 | 13:53

agamasat: Ну тогда значит туда игил залетел.

r88w556xl4 25 августа 2018 | 14:30

agamasat: Пробоина в крыле от большой птицы на высоте в 10 км!!!)
===================
Компенсирую недостатки твоего образования.

Высота полёта разных птиц:
Бородатый гриф – 7 400 метров
Альпийская галка – 7 500 метров
Лебедь-кликун – 8 300 метров
Горный гусь – 8 850 метров
Серый журавль – 10 050 метров
Белоголовый гриф Руппеля – 11 300 метров

zolingen 25 августа 2018 | 14:45

r88w556xl4: неужто Рюппель раби такого случая сменил родную Африку и эммигрировал на трассу Москва-Анапа?

grigol331 25 августа 2018 | 14:48

r88w556xl4: Высота полёта разных птиц
____
с бронебойными сердечниками:
(далее по тексту)

vlabumur 25 августа 2018 | 13:36

хохлы поди опять гадят?

za_stalina 25 августа 2018 | 13:41

vlabumur: прецеденты были.

archibald_dandy_esquire 25 августа 2018 | 14:07

vlabumur: " хохлы поди опять гадят? "

в Ольшино и на ул.Оптиков наступила суверенная демократия:
в методичках дали право выбора -
" в это виноват... Ходорковский (Навальный, Шендерович, Гозман, Шульман, Обамачмо, либерасты, шибко умные, очкарики, велосипедисты - вписывай из предложенных кого хочешь)

grigol331 25 августа 2018 | 14:53

archibald_dandy_esquire:
Там совсем тупым разрешили не напрягаться и везде писать "хохлы".

grigol331 25 августа 2018 | 14:51

vlabumur: хохлы поди опять гадят? (пропущены 2 зпт.
____
Нет, кацапы на батутах скачут.

hodak47 25 августа 2018 | 13:45

Птичку жалко...

putin_itogy 25 августа 2018 | 13:52

Птичку звали "Бук"..
В военных округах начались интенсивные тренировки и тревоги.
Мальбрук в поход собрался..

kryimzdick 25 августа 2018 | 13:53

Даже птицы против нас.

deti_ponedelnika 25 августа 2018 | 14:03

Птеродактеля видимо клонировали враги России .

grigol331 25 августа 2018 | 14:55

deti_ponedelnika: Птеродактеля видимо клонировали

несущего стальные яйца. Дональдом его назвали.

j_partizan 25 августа 2018 | 14:12

Пробоина на закрылке
столкнулся с крупной птицей
___________
Чудно

ramses333 25 августа 2018 | 14:16

На летающую скрепу напоролся.

erpetkur 25 августа 2018 | 14:25

Почему не сообщается о состоянии птицы?

zolingen 25 августа 2018 | 14:35

Камни с неба))))

ruthenocene 25 августа 2018 | 14:36

Правого _полукрыла_, филологи!
Все современные лайнеры - монопланы. Т.е. крыло у них _одно_.:)

pravdatut 25 августа 2018 | 14:36

Странно. Птицы пикируют на больших высотах? Может метеорит или кусок спутника?

jamba 25 августа 2018 | 14:46

Птицу жалко!

klukvik 25 августа 2018 | 15:00

пилот пивную бутылку по привычке в форточку

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