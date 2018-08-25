Самолет , летевший из Москвы в Анапу, получил сильный удар в районе правого крыла
Предположительно, лайнер компании S7 столкнулся с крупной птицей, рассказал источник агентства Интерфакс. Несмотря на инцидент, воздушное судно удалось благополучно посадить. На одном из закрылков обнаружена пробоина. Самолет нуждается в серьезном ремонте.
Комментарии29
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agamasat 25 августа 2018 | 13:34
Никак, питерские бакланы опять себя проявили? Пробоина в крыле от большой птицы на высоте в 10 км!!!)
gvs 25 августа 2018 | 13:38
agamasat: Это СТЕРХИ! ))) Напомнили о себе, а то о них совсем забыли. )))
vezdehod 25 августа 2018 | 14:03
Пусть поищут "пёрышки" от неё - не иогли же они все разлететься?
protoukrop 25 августа 2018 | 14:35
gvs: Не Медведева там случайно самолетом сбили, уже 10 дней его нет на роботе. )
grigol331 25 августа 2018 | 14:39
Предположительно, лайнер компании S7 столкнулся с крупной птицей
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Мотодельтаплан? Путин?!
cattt 25 августа 2018 | 13:41
agamasat: Гуси перелетают чрез Гималаи, у них даже дыхалка по другому устроена.
agamasat 25 августа 2018 | 13:47
cattt: и гусь проделал дыру в подкрылке... Ага.) Он летел по отношению к подкрылку перпендикулярно с сумасшедшей скоростью и со стороны земли.
cattt 25 августа 2018 | 13:53
agamasat: Ну тогда значит туда игил залетел.
r88w556xl4 25 августа 2018 | 14:30
agamasat: Пробоина в крыле от большой птицы на высоте в 10 км!!!)
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Компенсирую недостатки твоего образования.
Высота полёта разных птиц:
Бородатый гриф – 7 400 метров
Альпийская галка – 7 500 метров
Лебедь-кликун – 8 300 метров
Горный гусь – 8 850 метров
Серый журавль – 10 050 метров
Белоголовый гриф Руппеля – 11 300 метров
zolingen 25 августа 2018 | 14:45
r88w556xl4: неужто Рюппель раби такого случая сменил родную Африку и эммигрировал на трассу Москва-Анапа?
grigol331 25 августа 2018 | 14:48
r88w556xl4: Высота полёта разных птиц
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с бронебойными сердечниками:
(далее по тексту)
vlabumur 25 августа 2018 | 13:36
хохлы поди опять гадят?
za_stalina 25 августа 2018 | 13:41
vlabumur: прецеденты были.
archibald_dandy_esquire 25 августа 2018 | 14:07
vlabumur: " хохлы поди опять гадят? "
в Ольшино и на ул.Оптиков наступила суверенная демократия:
в методичках дали право выбора -
" в это виноват... Ходорковский (Навальный, Шендерович, Гозман, Шульман, Обамачмо, либерасты, шибко умные, очкарики, велосипедисты - вписывай из предложенных кого хочешь)
grigol331 25 августа 2018 | 14:53
archibald_dandy_esquire:
Там совсем тупым разрешили не напрягаться и везде писать "хохлы".
grigol331 25 августа 2018 | 14:51
vlabumur: хохлы поди опять гадят? (пропущены 2 зпт.
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Нет, кацапы на батутах скачут.
hodak47 25 августа 2018 | 13:45
Птичку жалко...
putin_itogy 25 августа 2018 | 13:52
Птичку звали "Бук"..
В военных округах начались интенсивные тренировки и тревоги.
Мальбрук в поход собрался..
kryimzdick 25 августа 2018 | 13:53
Даже птицы против нас.
deti_ponedelnika 25 августа 2018 | 14:03
Птеродактеля видимо клонировали враги России .
grigol331 25 августа 2018 | 14:55
deti_ponedelnika: Птеродактеля видимо клонировали
несущего стальные яйца. Дональдом его назвали.
j_partizan 25 августа 2018 | 14:12
Пробоина на закрылке
столкнулся с крупной птицей
___________
Чудно
ramses333 25 августа 2018 | 14:16
На летающую скрепу напоролся.
erpetkur 25 августа 2018 | 14:25
Почему не сообщается о состоянии птицы?
zolingen 25 августа 2018 | 14:35
Камни с неба))))
ruthenocene 25 августа 2018 | 14:36
Правого _полукрыла_, филологи!
Все современные лайнеры - монопланы. Т.е. крыло у них _одно_.:)
pravdatut 25 августа 2018 | 14:36
Странно. Птицы пикируют на больших высотах? Может метеорит или кусок спутника?
jamba 25 августа 2018 | 14:46
Птицу жалко!
klukvik 25 августа 2018 | 15:00
пилот пивную бутылку по привычке в форточку