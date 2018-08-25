Полиция Бельгии обнаружила партию наркотиков в упаковках с логотипом партии «Единая Россия»
Для кого она предназначалась, не уточняется.
Знакомый многим россиянам профиль белого медведя с развевающимся триколором периодически мелькает на кадрах оперативной съемки, которые показали два бельгийских телеканала – NOS и VRT. Логотип партии власти размещен на некоторых брикетах, где, как говорят полицейские, находится кокаин. Партию весом примерно в две тонны правоохранительные органы страны перехватили в порту Гента. Наркотики были размещены в трех контейнерах, среди плитки.
Как отмечают многие местные издания, для морских ворот королевства такой груз стал рекордом. Он прибыл из Бразилии, сейчас следователи уточняют, какая группировка стояла за организацией этого канала контрабанды. Бельгийские журналисты не обратили никакого внимания на рисунки на упаковках, зато известный логотип заметили их российские коллеги. С какой целью потребовалось так помечать часть груза, пока остается неизвестным.
Рыночная стоимость наркотиков оценивается почти в 100 миллионов евро.
Комментарии9
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pavelmistery 25 августа 2018 | 13:14
— Какие ваши доказательства?!
— Кокаинум!
servelat 25 августа 2018 | 13:26
pavelmistery: красная жара ?
patrikk_1 25 августа 2018 | 13:28
С какой целью потребовалось так помечать часть груза, пока остается неизвестным...
Это наверное Мишка Ходорковский так прикалывается - завозит партии наркотиков в Евросоюз под логотипом "Единой России", чтобы если повяжут, чтобы свалить всё на "единороссов".
zmeelov_1 25 августа 2018 | 13:29
pavelmistery: Скрипаль-шоу должно продолжаться. Хомяки всё сожрут.. Даже логотип партии на наркоте... Придурки подпиндосные
tunis 25 августа 2018 | 13:18
Канал поставки через школу российского посольства в Аргентине проклятые пиндосы перекрыли, самолетом теперь не привезёшь, вот и приходится кораблями возить, а это долго, нуждающиеся люди сильно страдают.
danko1 25 августа 2018 | 13:28
tunis: Адресат указан на упаковке.
После того, как канал поставки из Аргентины оборвался, пришлось другие страны подключать.
ed10075 25 августа 2018 | 13:20
Репутация этой партии не позволяет усомниться в том, что она имеет к грузу прямое отношение.
yralez 25 августа 2018 | 13:24
Фыфсёфрете настамнет...........они ни за что не догадаются и не узнают.
vaka257 25 августа 2018 | 13:25
Глядя на депутатов от ПЖиВ понимаешь ,чем они увлекаются...