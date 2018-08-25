Полиция Бельгии обнаружила партию наркотиков в упаковках с логотипом партии «Единая Россия»

Для кого она предназначалась, не уточняется.

Знакомый многим россиянам профиль белого медведя с развевающимся триколором периодически мелькает на кадрах оперативной съемки, которые показали два бельгийских телеканала – NOS и VRT. Логотип партии власти размещен на некоторых брикетах, где, как говорят полицейские, находится кокаин. Партию весом примерно в две тонны правоохранительные органы страны перехватили в порту Гента. Наркотики были размещены в трех контейнерах, среди плитки.

Как отмечают многие местные издания, для морских ворот королевства такой груз стал рекордом. Он прибыл из Бразилии, сейчас следователи уточняют, какая группировка стояла за организацией этого канала контрабанды. Бельгийские журналисты не обратили никакого внимания на рисунки на упаковках, зато известный логотип заметили их российские коллеги. С какой целью потребовалось так помечать часть груза, пока остается неизвестным.

Рыночная стоимость наркотиков оценивается почти в 100 миллионов евро.