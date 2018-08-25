Власти Москвы все же рассмотрят заявку сторонников оппозиционера Алексея Навального на проведение акции 9 сентября

При этом еще вчера в мэрии отказывались рассматривать заявку, говоря, что ее подали с нарушениями.

Решение рассмотреть заявку на акцию сторонников Навального против пенсионной реформы было принято после консультаций в столичном департаменте региональной безопасности. Об этом «Интерфаксу» сообщил его глава Владимир Черников. По его словам, власти коллегиально пришли к выводу, что заявка была подана в соответствии с правилами. Накануне же Черников говорил, что сторонники оппозиционера обратились в мэрию раньше срока, поэтому их заявка на акцию рассмотрена не будет. Сам Навальный, в свою очередь, в своем твиттере написал, что заявка на митинг против повышения пенсионного возраста была отправлена властям в соответствии с решением Пленума Верховного суда.

Саму акцию оппозиционер и его сторонники хотят провести 9 сентября на Тверской улице. Заявленная численность – до 30 тысяч человек. На фоне этого в пресс-службе департамента региональной безопасности сообщили, что в этот день в Москве, и в том числе на Тверской улице, запланирован целый ряд мероприятий, посвященных Дню города. Отметим, что 9 сентября пройдет Единый день голосования.

Навальный также планирует 9 сентября провести акции против пенсионной реформы и в других городах России.