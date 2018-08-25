Акция за прямые выборы главы Ингушетии в Назрани была сорвана
Это рассказал «Эху Москвы» организатор акции, правозащитник Руслан Албаков-Мяршхи.
Организаторов акции попросили прийти на допрос в центр по борьбе с экстремизмом, добавил Руслан АЛбаков-Мяршхи.
Комментарии2
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zmeelov_1 25 августа 2018 | 13:25
..Нам вождя не доставало.
Настоящих буйных мало.
Вот и нету вожаков... А без организаторов ничего не получается?..Это ж тогда что за народное движение?
stas12006 25 августа 2018 | 13:27
прямые выборы - это экстремизм