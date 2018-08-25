На Красной площади задержали участников акции в память о «Демонстрации семерых»
Об этом рассказал один задержанных – координатор движения «Русь сидящая» Сергей Шаров-Делоне.
Сегодня исполняется 50 лет со дня «Демонстрации семерых», участники которой вышли на Лобное место 25 августа 1968 года в знак протеста против введения в Чехословакию войск стран Варшавского договора.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 25 августа 2018 | 13:10
За 50 прошедших лет режим существенно смягчился - при задержании никому не выбили зубы, а также никого не собираются сажать лет на 10 или высылать из страны.
cattt 25 августа 2018 | 13:20
mikhail_spb_: Память о тех выступлениях не дает покоя теперечным коммунягам-бандитам, он же продолжатели дела совка: держать и непущать.