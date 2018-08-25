На Красной площади задержали участников акции в память о «Демонстрации семерых»

Об этом рассказал один задержанных – координатор движения «Русь сидящая» Сергей Шаров-Делоне.

Сегодня исполняется 50 лет со дня «Демонстрации семерых», участники которой вышли на Лобное место 25 августа 1968 года в знак протеста против введения в Чехословакию войск стран Варшавского договора.