Беременных и несовершеннолетних в СИЗО лишили добавок к питанию

Они перестали получать целый ряд положенных ранее дополнительных продуктов, — пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, ФСИН изменила рацион на основании постановления правительства. Об этом стало известно от членов ОНК Москвы. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников в интервью «Эху» сказал, что уже направлены обращения к омбудсменам.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сказала газете «Коммерсантъ», что намерена обратиться во ФСИН за разъяснениями.