Беременных и несовершеннолетних в СИЗО лишили добавок к питанию
Они перестали получать целый ряд положенных ранее дополнительных продуктов, — пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, ФСИН изменила рацион на основании постановления правительства. Об этом стало известно от членов ОНК Москвы. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников в интервью «Эху» сказал, что уже направлены обращения к омбудсменам.
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сказала газете «Коммерсантъ», что намерена обратиться во ФСИН за разъяснениями.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
xrmosom 25 августа 2018 | 13:10
Денег не хватает на доп-питание.Вот хотели с коксом провернуть делюгу и решить этот вопрос.Спалились.Не первый раз уже.
jetsam 25 августа 2018 | 13:22
дерпсаски и вротенберги голодают.
и депутат толстой советует брать с них пример.
нефига. идет война с загневающим западом.
все для фронта, все для победы - машки бутиной!
ruthenocene 25 августа 2018 | 13:22
Нам, русским, не надобен хлеб: мы друг друга едим и с того сыты бываем. (c)
yralez 25 августа 2018 | 13:28
А если что, то в них разрешено стрелять.