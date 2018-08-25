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13:00, 25 августа 2018

США предупредили Россию о готовности нанести удар по Сирии

Американская сторона намерена атаковать, если режим президента Башара Асада опять задействуют химическое оружие.
О возможности мощного удара по сирийским правительственным силам советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил секретарю российского Совбеза Николаю Патрушеву в ходе встречи в Женеве. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников. При этом Болтон еще несколько дней назад, во время визита в Израиль, публично предупреждал Сирию о том, что следующая химическая атака со стороны режима президента Башара Асада будет иметь серьезные последствия:

«Мы, очевидно, обеспокоены тем, что Асад может снова использовать химическое оружие. Мы надеялись, что наши авиаудары создали такую систему сдерживающих факторов, что режим Асада воздержится от применения отравляющих веществ. Ну, так вот, чтобы не было недопониманий, скажу, что если сирийский режим использует химическое оружие опять, мы отреагируем и отреагируем достаточно сильно. Чтобы заставить Дамаск помнить об этом довольно долгое время».

По информации Минобороны России, боевики в Сирии в настоящий момент готовят инсценировку применения химоружия – она и должна стать поводом для очередного ракетного удара по правительственным объектам со стороны США. Как рассказал представитель министерства Игорь Конашенков, для этих целей в Персидский залив уже прибыл американский эсминец, а на авиабазу в Катаре – стратегический бомбардировщик.

Между тем, Москва предостерегает США от новых опрометчивых шагов в Сирии. Как подчеркнул в комментарии «РИА Новости» замглавы российского МИД Сергей Рябков, Соединенные Штаты используют, цитата, «прикормленных террористов», чтобы устроить очередную провокацию и обвинить режим Башара Асада.

За последние два года США уже дважды наносили удары по Сирии после сообщений о химических атаках. В Дамаске и Москве утверждают, что оба раза имели место провокации со стороны противников сирийского президента.

«США намерены совершить провокацию , цель которой –сменить власть в Сирии». Такое мнение в интервью «Эху» высказал член Комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

По мнению Клинцевича, Вашингтон готов нанести удары, которые приведут к большому количеству жертв. «Ситуация в Сирии бесконтрольная. Не исключено, что химическая атака действительно готовится, хотя в данный момент она невыгодна президенту Сирии», — сказал «Эху» руководитель научных исследований Института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

Малашенко добавил, что объявление о предстоящей химической атаке – это элемент пропагандистской войны.

Комментарии

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mikhail_spb_ 25 августа 2018 | 13:07


Судя по суете и визгу среди сапогов и "дипломатов", асад собирается применить химоружие с помощью росвоенспециалистов?

eniro 25 августа 2018 | 13:15

mikhail_spb_: Каких спецов? Типа Франца Клинцевича, который в 1991 году окончил Военно-политическую академию им. В. И. Ленина. но говорит что "Запад завезет хлор"? Это чудо и не подозревает, что хлор
можно произвести в стиральной машине. Дожились Россияне, кто Вами командует...

sensei54 25 августа 2018 | 13:19

mikhail_spb_: Судя по суете и визгу...
....................................................................
.... они знают, что на вооружении ВВС и ВМС США состоит авиационная ракета-имитатор боевых самолетов MALD-J, которая ставит жирную точку на "не имеющих аналогов" Панцирях и прочих С-400.
Один бомбер несёт двести штук. Дальность их полета более 900 км.
Полностью имитируют не только радиолокационную сигнатуру самолетов, но и профиль полета, а так же обмениваются между собой информацией.
Летают в боевых порядках, маневрируют, ставят помехи...
Вот такая мрачная картинка.

cromwel 25 августа 2018 | 13:22

sensei54: тоже про это читал. Хана нашим с400 и всей другой противовоздушке

liquidsky__ 25 августа 2018 | 13:12

Информационный фон США отработали, теперь ждите "применения химоружия". Налаженная схема.

zemljanka 25 августа 2018 | 13:15

Сострадание людям..
8 лет нелюди людоедствуют.

yralez 25 августа 2018 | 13:17

По информации Минобороны России, боевики в Сирии в настоящий момент готовят инсценировку применения химоружия – она и должна стать поводом для очередного ракетного удара по правительственным объектам со стороны СШ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И что ? МО РФ теперь отменить испытания хим оружия ?
После такой пропагандисткой подготовки.

gs1112 25 августа 2018 | 13:18

"...Москва предостерегает США от новых опрометчивых шагов в Сирии."
"За последние два года США уже дважды наносили удары по Сирии после сообщений о химических атаках."
И оба раза Россия предостерегала США от опрометчивых шагов в Сирии. Может лучше газики в лужу пускать, чем предостерегать, эффект тот же.

agamasat 25 августа 2018 | 13:22

Москва идет прямым курсом на развязывание 3-й Мировой войны во имя своих бандитских понятий, и в заложниках у нее все население россии, которое она готова опять уложить в братские могилы. Это преступная власть, которую необходимо останавливать.

zollendorf 25 августа 2018 | 13:27

Москва предостерегает США //

Планктон предупредил косатку - "смотри там, аккуратней, не то, будешь иметь дело со мной"

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