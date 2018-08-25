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12:33, 25 августа 2018

На Красной площади задержали двух человек с плакатом «За нашу и вашу свободу»

На Красной площади возле Лобного места полицейские задержали Сергея Шарова-Делоне и Леонида Гозманна после того, как они пришли туда с плакатом «За нашу и вашу свободу». Сотрудники правоохранительных органов также задержали девушку с плакатом «Свободу Сенцову». Об этом сообщил корреспондент «Новой газеты».

Комментарии

19

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astet 25 августа 2018 | 12:40

То есть путину свобода не нужна?
Не вопрос!
Оформим в крытую тюрьму.

arye_11 25 августа 2018 | 12:54

astet:
Мельчает Россия.
50 лет назад вышло семеро, сегодня только двое.

zmeelov_1 25 августа 2018 | 12:54

astet: А кто-то уполномочил этих словоблудов что-то говорить за мою свободу? У меня со свободой всё прилично. Болтуны госдеповские..-

arye_11 25 августа 2018 | 12:57

zmeelov_1:
Глистоглот.
Твоя "свобода" в пределах сортира - и место проживания, и питание и способ существования.
А большего то тебе и не нужно.
Обитатель сортирной "вселенной"

zmeelov_1 25 августа 2018 | 13:00

arye_11: Недожаренный сионец, а я твоё пейсанутое мнение спрашивал о себе? Не, незачёт Гимлеру. Оставил ведь в живых ту мразь, которая выродила тебя поганца...Дров пожалел, скупердяй

timwlad87 25 августа 2018 | 12:56

astet: То есть путину свобода не нужна?
Не вопрос!
Оформим в крытую тюрьму.
-----------
Нувообще то и ты в тюряге сидишь соблюдая законы.
Это еврейский быдляк опять пробует до власти дорваться на трупах дураков для которых законы не писаны и пограбить вволю.
Как это было в 1990тых и происходит на Украине.
А евреям в самом Израиле всем оружие раздают защищаться от особо свободолюбивых евреев.

eniro 25 августа 2018 | 12:58

astet: Было бы неплохо... Тем более, что через недельку -другую выпустят 14 тыс. ЗеКа . В течение 2 лет вернется половина. А еще половину бы "путинских ударников" и красссота...

yralez 25 августа 2018 | 12:42

При слове свобода рука патриота хватается за пистолет.

drgonish 25 августа 2018 | 12:50

yralez:

Дык вся ваша свобода и заключается в беснованиях в храмах да в постах с пошлыми картинками. Что-то не припомню более лютых репрессий в адрес т.н. свободы. Ну, городских сумасшедших еще прессовали по 31 числам. Ну, согласуй ты свои акции и ори скока хочешь.

ugas 25 августа 2018 | 12:52

drgonish: Прежде, чем свою хренотень выдавать, почитай Конституцию РФ.

zmeelov_1 25 августа 2018 | 12:56

ugas: Читай подзаконные акты, хреноюгас

timwlad87 25 августа 2018 | 12:58

ugas: Прежде, чем свою хренотень выдавать, почитай Конституцию РФ.
____________
Ну так Конституцию свободныне от образования диктовали тем кто писать мог.
Потому и создали безидеологическую идеологию типа запретив быть дождю мокрым.

cite 25 августа 2018 | 12:45

История похоже в самом деле движется по спирали и ее витки повторяются, но не так же быстро...

venezianez49 25 августа 2018 | 12:53

cite: "...её витки повторяются..." ..............................................................
Совершенно верно.
На смену одним идиотам (боннерам) приходят другие (гозманы), правда, заметно поредели их ряды.

cromwel 25 августа 2018 | 12:57

Решили закосить под тех восьсерых и набрать очков. Типа мы продолжатели тех славных дел. Провокаторы дешевые.

lager23 25 августа 2018 | 13:05

Сплошной экстремизм!
Интересно, а плакат "Мне не нужны деньги, хочу пенсию с 70!" будет уместен на Красной Площади или "Путин наш лидер!"?

По Конституции РФ право волеизъявления имеют все граждане или волеизъявление понятие относительное, как и мораль кремлепутов?

horseraddish 25 августа 2018 | 13:09

А на каких основаниях задержали? Надеюсь, ЕСПЧ задаст этот вопрос.

nikolaitschi 25 августа 2018 | 13:20

Зачем тратить деньги на пропаганду на Западе, если за полчаса Нацгвардия объяснит всему миру, что в сегодняшней России лучше не стало. Интересно, Орбану по-прежнему хочется рассмотривать наши танки на улице Ваци?

curhatuy6 25 августа 2018 | 13:30

50 лет прошло.... Юбилей.... А положение СВОБОДЫ - прежнее...

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