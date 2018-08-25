На Красной площади задержали двух человек с плакатом «За нашу и вашу свободу»

На Красной площади возле Лобного места полицейские задержали Сергея Шарова-Делоне и Леонида Гозманна после того, как они пришли туда с плакатом «За нашу и вашу свободу». Сотрудники правоохранительных органов также задержали девушку с плакатом «Свободу Сенцову». Об этом сообщил корреспондент «Новой газеты».