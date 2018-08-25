Бизнесмен Роман Абрамович снизил свою долю в Первом канале

Она сократилась с 24-х процентов до 20-ти, — сообщает РБК со ссылкой на Росимущество. Издание отмечает, что это связано с приведением структуры собственности канала в соответствии с законом «О СМИ». В мае Абрамович получил израильское гражданство, а лицам с двойным гражданством нельзя владеть более, чем 20-тью процентами компании – учредителя СМИ.