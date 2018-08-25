Бизнесмен Роман Абрамович снизил свою долю в Первом канале
Она сократилась с 24-х процентов до 20-ти, — сообщает РБК со ссылкой на Росимущество. Издание отмечает, что это связано с приведением структуры собственности канала в соответствии с законом «О СМИ». В мае Абрамович получил израильское гражданство, а лицам с двойным гражданством нельзя владеть более, чем 20-тью процентами компании – учредителя СМИ.
Комментарии5
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sandro_007 25 августа 2018 | 12:38
Сначала Абрамыч, теперь Абрамович. Когда это кончится?
stalk25 25 августа 2018 | 12:44
sandro_007: Антисемтизм - это болезнь, батенька. )))
sandro_007 25 августа 2018 | 12:48
stalk25:
Кто-то должен говорить правду, какой бы горькой она не была.
multipulti 25 августа 2018 | 12:52
sandro_007: -востряковец?
viktorova 25 августа 2018 | 13:01
sandro_007: Когда это кончится?//
И не надейтесь.