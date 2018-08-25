Таджикский туроператор эвакуировал туристов, в том числе, российских из труднодоступного района Памира, передает агентство ТАСС. Ранее сообщалось, что оператор Памир.-Пикс отказывается вывозить порядка 30-ти туристов из России Польши, США и других стран из труднодоступного района, несмотря на то, что участники похода оплатили транспортировку вертолетом и заплатили в среднем по 2,5 тысячи долларов за тур.