Столичные власти все же готовы рассмотреть заявку сторонников Алексея Навального на митинг против пенсионной реформы
Столичные власти все же готовы рассмотреть заявку сторонников Алексея Навального на митинг против пенсионной реформы 9 сентября. Как сказал агентству Интерфакс глава Департамента региональной безопасности Владимир Черников, после консультации было принято решение, что документы поданы в соответствии с правилами. Еще вчера Черников сказал, что заявку подали с нарушениями, поэтому она рассмотрена не будет.
В Единый день голосования сторонники Навального планируют акцию на Тверской с участием до 30 тысяч человек.
Комментарии1
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cite 25 августа 2018 | 12:47
Столичные власти готовы только к трем вещам - провоцировать, юлить и мочить.