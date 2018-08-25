Столичные власти все же готовы рассмотреть заявку сторонников Алексея Навального на митинг против пенсионной реформы 9 сентября. Как сказал агентству Интерфакс глава Департамента региональной безопасности Владимир Черников, после консультации было принято решение, что документы поданы в соответствии с правилами. Еще вчера Черников сказал, что заявку подали с нарушениями, поэтому она рассмотрена не будет.

В Единый день голосования сторонники Навального планируют акцию на Тверской с участием до 30 тысяч человек.