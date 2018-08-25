Bloomberg: Вашингтон готов нанести ракетные удары по Сирии, если президент Башар Асад задействует химическое оружие
Вашингтон готов нанести ракетные удары по Сирии, если президент Башар Асад задействует химическое оружие, чтобы захватить один из последних районов, удерживаемых повстанцами. Об этом, по данным источников агентства Bloomberg, советник президента США Джон Болтон предупредил главу Совбеза России Николая Патрушева. Согласно этим данным, Болтон уведомил российского коллегу, что Вашингтон готов ответить на действия Асада с большей мощью, чем это делалось прежде. В Минобороны России утверждают что боевики Сирии готовят инсценировку использования химического оружия, чтобы спровоцировать ракетный удар США. В министерстве говорят, что в подготовке провокации участвуют британские спецслужбы.
Комментарии20
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sensei54 25 августа 2018 | 12:35
в подготовке провокации участвуют британские спецслужбы.
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Да хоть монгольские.
Предупреждениям не вняли? Ну тогда это ваши проблемы.
zmeelov_1 25 августа 2018 | 12:48
sensei54: Если известно, что готовят, да ещё и с участием наглосакцев, то значит известно место, где готовят. Вот и нужно шандарахнуть Топольком. Чтоб и пыли не осталось от клоунов
navsegda 25 августа 2018 | 12:51
zmeelov_1: "Топольком" по эсминцу или авианосцу ? ) Ты дебил
sensei54 25 августа 2018 | 13:01
navsegda: Надо проявлять милосердие к убогим.
navsegda 25 августа 2018 | 12:39
В эту игру могут играть все
drgonish 25 августа 2018 | 12:42
Стало быть химические боеприпасы из США и Англии уже завезли?
andreyoo 25 августа 2018 | 12:48
Вашингтон готов нанести ракетные удары по Сирии, если президент Башар Асад задействует химическое оружие
--- И решать задействовал президент Башар Асад химическое оружие или не задействовал тоже будет Вашингтон
agamasat 25 августа 2018 | 12:51
andreyoo: а вы хотите, чтобы решали патологические мерзавцы и лжецы от Минобороны?!
gonduras_on_colyma 25 августа 2018 | 13:15
andreyoo: Таки да, клоун в портянка, всё будет решать Вашингтон.
Он уже решил полгода назад, раскрошить ли вдребезги три сотни ватных ихтамнетов.
Обама 5 лет назад уже чертил Хутину, будущему }{yйлy, точно такую же красную линию в Сирии.
Плюгавый тогда на всё начхал, а Обама это позорно проглотил.
Но что-то мне подсказывает, что сейчас Пыня спрячет свой понторез куда подальше.
А если пугнут, то и поглубже. Чтобы не дай бог никто ничего даже не заподозрил.
Так что, клоун, твой мокшан-баши добыковался, его будут бить больно, и возможно, ногами.
agamasat 25 августа 2018 | 12:48
А не хотят ли в Минобороне чайку с полонием, закусывая Новичком? Уже смердит за версту от этих патологических лжецов, мошенников и убийц! Пожалуй, если бы не США, Асад с путеным давно бы потравили добрую половину населения Сирии.
alexsokol777 25 августа 2018 | 12:53
agamasat:
А не хотят ли пиндосы 3ю мировую ?
agamasat 25 августа 2018 | 12:56
alexsokol777: начинайте рыть себе братскую могилу, херой куев!
hagana 25 августа 2018 | 13:04
alexsokol777: Вам очень нужна 3-я мировая из-за никому не нужного Асада ?
tunis 25 августа 2018 | 13:04
alexsokol777: а ты хочешь, чтоб на твоих глазах твой ребенок шкворчал в атомном огне, за дядю Вову? Будешь распадаться живьём от олб и визжать от счастья, какое смертоносное у великой России атомное оружие?
Так ты делай это прямо у себя дома.
Будет нужна помощь, обращайся.
balamuto 25 августа 2018 | 12:49
Грязные войны, противно, не как в старину... стенка на стенку.
nata_roo 25 августа 2018 | 12:52
Ну что ж, можно начинать предварительно поздравлять Кремль и всех нас с прокладкой Турецкого Потока?
cromwel 25 августа 2018 | 12:53
Провокация пендосов
tunis 25 августа 2018 | 12:54
Нет, таки америкосы тупые, Задорнов был прав.
Не по Сирии пулять надо, а по первоисточнику этой "гражданской" войны за невозможность проложить газовые трубы в Европу мимо России.
Хотя их уже невзирая на войну тянут. Иран тоже участвует в кидалове расиюшки, но пока кагбэ громогласно отгавкивается от Америки и принимает помощь от Европы
liquidsky__ 25 августа 2018 | 13:06
Ну тут к бабке не ходи- будет, типа, использовано химоружия в ближайшие дни/недели.
Как надоела ваша розовая кофточка и ваши сиськи!
timwlad87 25 августа 2018 | 13:18
Bloomberg: Вашингтон готов нанести ракетные удары по Сирии, если президент Башар Асад задействует химическое оружие
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Евреи требуют от США Голанские Высоты,так как сектор Газа Израиль удержать не смог,так же и Палестинская Автономия перетягивает финансирование спонсоров на себя.
В Израиле реально деградация и наплодилось свинячье стадо которое только жрать,срать и визжать может когда кормушка пустая.
Потому и в США этот еврейский информационный визг против президента США ,которые дали слабину еврейским сионистским свиньям решив из использовать против конкурентов,но они ополчились против него так как именно команда господина Трампа дала им слабину,а вокруг евреям по морде бьют как только суют своё свинячье еврейское рыло в дела других стран.
И теперь еврейские сиониские свиньи принуждают США оттяпать полностью Голанские высоты для территории Израиля и чтобы охраняли Израиль войска НАТО.Тоже самое требует и киевская власть от США.
А США не может это осуществить так как армия США это место где заплату получают,не не воюют.
И в НАТО тоже самое,где заплату получают,но не воюют.
И потому в Германии хотят мигрантов армию загнать поманив гражданством,но это идиотизм так как США это уже пробовали и создали тем самым ИГИЛ и Аль-Каиду.,но не пушечное мясо в интересах запада.
Блин, в Германии имеют пример США в создании армии из мигрантов,которые вместе с оружием ушли в ИГИЛ и опять и снова пытаются привлечь к службе тех кого разорили и ктому же пытаются загнать в рабы в этих армейских казармах.
И кто муже,опыт Афганистана где немцы уже 20 лет готовят армию для правительства Афганистана,но в результате пшик.
Так что США и Англия не будут таскать каштаны для Израиля.
Именно из опасения ответной такой же провокации.
Евреям доверять нельзя и Белый дом в этом убедился.