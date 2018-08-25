Z Архив новостей новости
5 20 6 576
12:30, 25 августа 2018

Bloomberg: Вашингтон готов нанести ракетные удары по Сирии, если президент Башар Асад задействует химическое оружие

Вашингтон готов нанести ракетные удары по Сирии, если президент Башар Асад задействует химическое оружие, чтобы захватить один из последних районов, удерживаемых повстанцами. Об этом, по данным источников агентства Bloomberg, советник президента США Джон Болтон предупредил главу Совбеза России Николая Патрушева. Согласно этим данным, Болтон уведомил российского коллегу, что Вашингтон готов ответить на действия Асада с большей мощью, чем это делалось прежде. В Минобороны России утверждают что боевики Сирии готовят инсценировку использования химического оружия, чтобы спровоцировать ракетный удар США. В министерстве говорят, что в подготовке провокации участвуют британские спецслужбы.

Комментарии

20

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

sensei54 25 августа 2018 | 12:35

в подготовке провокации участвуют британские спецслужбы.
.................................................................................................................
Да хоть монгольские.
Предупреждениям не вняли? Ну тогда это ваши проблемы.

zmeelov_1 25 августа 2018 | 12:48

sensei54: Если известно, что готовят, да ещё и с участием наглосакцев, то значит известно место, где готовят. Вот и нужно шандарахнуть Топольком. Чтоб и пыли не осталось от клоунов

navsegda 25 августа 2018 | 12:51

zmeelov_1: "Топольком" по эсминцу или авианосцу ? ) Ты дебил

sensei54 25 августа 2018 | 13:01

navsegda: Надо проявлять милосердие к убогим.

navsegda 25 августа 2018 | 12:39

В эту игру могут играть все

drgonish 25 августа 2018 | 12:42

Стало быть химические боеприпасы из США и Англии уже завезли?

andreyoo 25 августа 2018 | 12:48

Вашингтон готов нанести ракетные удары по Сирии, если президент Башар Асад задействует химическое оружие
--- И решать задействовал президент Башар Асад химическое оружие или не задействовал тоже будет Вашингтон

agamasat 25 августа 2018 | 12:51

andreyoo: а вы хотите, чтобы решали патологические мерзавцы и лжецы от Минобороны?!

gonduras_on_colyma 25 августа 2018 | 13:15

andreyoo: Таки да, клоун в портянка, всё будет решать Вашингтон.
Он уже решил полгода назад, раскрошить ли вдребезги три сотни ватных ихтамнетов.
Обама 5 лет назад уже чертил Хутину, будущему }{yйлy, точно такую же красную линию в Сирии.
Плюгавый тогда на всё начхал, а Обама это позорно проглотил.
Но что-то мне подсказывает, что сейчас Пыня спрячет свой понторез куда подальше.
А если пугнут, то и поглубже. Чтобы не дай бог никто ничего даже не заподозрил.
Так что, клоун, твой мокшан-баши добыковался, его будут бить больно, и возможно, ногами.

agamasat 25 августа 2018 | 12:48

А не хотят ли в Минобороне чайку с полонием, закусывая Новичком? Уже смердит за версту от этих патологических лжецов, мошенников и убийц! Пожалуй, если бы не США, Асад с путеным давно бы потравили добрую половину населения Сирии.

alexsokol777 25 августа 2018 | 12:53

agamasat:

А не хотят ли пиндосы 3ю мировую ?

agamasat 25 августа 2018 | 12:56

alexsokol777: начинайте рыть себе братскую могилу, херой куев!

hagana 25 августа 2018 | 13:04

alexsokol777: Вам очень нужна 3-я мировая из-за никому не нужного Асада ?

tunis 25 августа 2018 | 13:04

alexsokol777: а ты хочешь, чтоб на твоих глазах твой ребенок шкворчал в атомном огне, за дядю Вову? Будешь распадаться живьём от олб и визжать от счастья, какое смертоносное у великой России атомное оружие?
Так ты делай это прямо у себя дома.
Будет нужна помощь, обращайся.

balamuto 25 августа 2018 | 12:49

Грязные войны, противно, не как в старину... стенка на стенку.

nata_roo 25 августа 2018 | 12:52

Ну что ж, можно начинать предварительно поздравлять Кремль и всех нас с прокладкой Турецкого Потока?

cromwel 25 августа 2018 | 12:53

Провокация пендосов

tunis 25 августа 2018 | 12:54

Нет, таки америкосы тупые, Задорнов был прав.
Не по Сирии пулять надо, а по первоисточнику этой "гражданской" войны за невозможность проложить газовые трубы в Европу мимо России.
Хотя их уже невзирая на войну тянут. Иран тоже участвует в кидалове расиюшки, но пока кагбэ громогласно отгавкивается от Америки и принимает помощь от Европы

liquidsky__ 25 августа 2018 | 13:06

Ну тут к бабке не ходи- будет, типа, использовано химоружия в ближайшие дни/недели.
Как надоела ваша розовая кофточка и ваши сиськи!

timwlad87 25 августа 2018 | 13:18

Bloomberg: Вашингтон готов нанести ракетные удары по Сирии, если президент Башар Асад задействует химическое оружие
-----------
Евреи требуют от США Голанские Высоты,так как сектор Газа Израиль удержать не смог,так же и Палестинская Автономия перетягивает финансирование спонсоров на себя.
В Израиле реально деградация и наплодилось свинячье стадо которое только жрать,срать и визжать может когда кормушка пустая.
Потому и в США этот еврейский информационный визг против президента США ,которые дали слабину еврейским сионистским свиньям решив из использовать против конкурентов,но они ополчились против него так как именно команда господина Трампа дала им слабину,а вокруг евреям по морде бьют как только суют своё свинячье еврейское рыло в дела других стран.
И теперь еврейские сиониские свиньи принуждают США оттяпать полностью Голанские высоты для территории Израиля и чтобы охраняли Израиль войска НАТО.Тоже самое требует и киевская власть от США.
А США не может это осуществить так как армия США это место где заплату получают,не не воюют.
И в НАТО тоже самое,где заплату получают,но не воюют.
И потому в Германии хотят мигрантов армию загнать поманив гражданством,но это идиотизм так как США это уже пробовали и создали тем самым ИГИЛ и Аль-Каиду.,но не пушечное мясо в интересах запада.
Блин, в Германии имеют пример США в создании армии из мигрантов,которые вместе с оружием ушли в ИГИЛ и опять и снова пытаются привлечь к службе тех кого разорили и ктому же пытаются загнать в рабы в этих армейских казармах.
И кто муже,опыт Афганистана где немцы уже 20 лет готовят армию для правительства Афганистана,но в результате пшик.
Так что США и Англия не будут таскать каштаны для Израиля.
Именно из опасения ответной такой же провокации.
Евреям доверять нельзя и Белый дом в этом убедился.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 августа Поздравить…

5 452 6 5332 20.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 165 6 12048 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 211 6 18422 22.08
Новости

В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина, упакованные в брикеты с логотипом политической партии «Единая Россия»

5 58 6 5296
Блоги

В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова

5 55 6 5632 24.08
Kполитика, литва, память, немцов, фото, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 186 6 19761 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 78 6 8420 20.08
Kмосква, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 180 6 19714 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Голосование
Беспокоитесь ли вы, если руководители страны некоторое время не появляются на публике?
5 40 6 5087 24.08
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 85 6 10755 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 52 6 6605 24.08
Kнемцов, литва, память, события
Блоги

Линас Линкявичус министр иностранных дел Литвы

Об открытии сквера имени Бориса Немцова Это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время – и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем…

5 339 6 43591 24.08
Kнемцов, литва, мнения
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 52 6 6858 20.08
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Про сквер Немцова в Литве Почему уважение к Немцову есть преступление? Понятно почему. Потому что всем ясно, кто убил. Потому что, если бы Немцов был бы жив, то прошедшие выборы могли иметь совсем другие последствия. И Кремль пугает даже память о Немцове…

5 155 6 21372 24.08
Kполитика, немцов, литва, общество, мнения
Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 44 6 5998 24.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Украине сегодня 27. Дышит или не дышит? Что ждёт Украину? Не знаю, как и не знаю, что ждёт Россию. Вместе нам больше не быть и не надо себя тешить иллюзиями…

5 394 6 55607 24.08
Kукраина, политика, крым, рф, общество, власть, конфликты, события

Популярное за неделю

Новости

На Украине объяснили свой отказ забирать корабли из Крыма Если это сделать, страна потеряет аргумент в международных институтах

5 6 6 29922
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Есть Росгвардия, которая готова выломать любые двери. Сизоносые опера, готовые хватать, допрашивать, издеваться. Судьи, готовые сажать невинных. Попы, которые будут окормлять это людоедство. Чудненький, мягко говоря, комплектец…

5 87 6 120365 22.08
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 211 6 18422 22.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 37 6 520869 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Власть издевается над людьми Презрение властей к людям выразилось также и в том, что для съёмок репортажа и для поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника!..

5 261 6 130488 21.08
8читать ;смотреть
Kмусульмане, традиции, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7205099
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3629779

Сегодня в эфире