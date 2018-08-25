Bloomberg: Вашингтон готов нанести ракетные удары по Сирии, если президент Башар Асад задействует химическое оружие

Вашингтон готов нанести ракетные удары по Сирии, если президент Башар Асад задействует химическое оружие, чтобы захватить один из последних районов, удерживаемых повстанцами. Об этом, по данным источников агентства Bloomberg, советник президента США Джон Болтон предупредил главу Совбеза России Николая Патрушева. Согласно этим данным, Болтон уведомил российского коллегу, что Вашингтон готов ответить на действия Асада с большей мощью, чем это делалось прежде. В Минобороны России утверждают что боевики Сирии готовят инсценировку использования химического оружия, чтобы спровоцировать ракетный удар США. В министерстве говорят, что в подготовке провокации участвуют британские спецслужбы.