В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня пройдут матчи 5-го тура
В Казани Рубин будет принимать ЦСКА. Команды соседствуют в турнирной таблице, имея по 5 очков. При этом Рубин уже встречался с Зенитом и Краснодаром. В то время, как армейцы ни с кем из фаворитов Чемпионата еще не играли.
Дерби Спартак – Динамо хоть и носит титул старейшего в России, свою ауру в последнее время подрастеряло. Успехи бело-голубых куда скромнее. Отсюда – и огромные амбиции в матчах против преуспевающего соперника. Неудивительно, что в прошлом сезоне Спартак в двух матчах с Динамо сумел взять лишь одно очко. И без того непростые взаимоотношения болельщиков подогревает скандальный переход в стан красно-белых полузащитника Александра Ташаева. Игра на Открытие Арене начнется в 19 часов.
Все матчи тура начнутся с минуты молчания. В память о бывшем футболисте сборной СССР Алексее Парамонове. Который умер в возрасте 93-х лет.
Комментарии2
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mews Михаил Степанцов 25 августа 2018 | 12:14
̶К̶а̶р̶ф̶а̶г̶е̶н̶ ̶д̶о̶л̶ж̶е̶н̶ ̶б̶ы̶т̶ь̶ ̶р̶а̶з̶р̶у̶ш̶е̶н̶
Горе-редактор, который на куски разрывает предложения точками, должен быть уволен.
huyt 25 августа 2018 | 12:27
ЦСКА победит с минимальным счётом. Типа 1:0 или 2:1.