В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня пройдут матчи 5-го тура

В Казани Рубин будет принимать ЦСКА. Команды соседствуют в турнирной таблице, имея по 5 очков. При этом Рубин уже встречался с Зенитом и Краснодаром. В то время, как армейцы ни с кем из фаворитов Чемпионата еще не играли.

Дерби Спартак – Динамо хоть и носит титул старейшего в России, свою ауру в последнее время подрастеряло. Успехи бело-голубых куда скромнее. Отсюда – и огромные амбиции в матчах против преуспевающего соперника. Неудивительно, что в прошлом сезоне Спартак в двух матчах с Динамо сумел взять лишь одно очко. И без того непростые взаимоотношения болельщиков подогревает скандальный переход в стан красно-белых полузащитника Александра Ташаева. Игра на Открытие Арене начнется в 19 часов.

Все матчи тура начнутся с минуты молчания. В память о бывшем футболисте сборной СССР Алексее Парамонове. Который умер в возрасте 93-х лет.