В Москве сегодня пройдет акция «Ночь кино»
У зрителей будет возможность увидеть фильмы, которые выйдут в прокат только осенью, рассказал в эфире «Эха» главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.
Долин добавил, что на большинство мероприятий регистрация уже закрыта.
Комментарии1
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cromwel 25 августа 2018 | 13:05
Уже не знают как привлечь внимание. Эти маргиналы днем отсыпаются а ночью у них то кино, то велоночь, то еще херня какая нибудь. Их бы всех к станку поставить чтоб работали а не гламуром занимались