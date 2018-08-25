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12:02, 25 августа 2018

Спецслужбы США, по некоторым данным, перестали получать данные от своих информаторов в Кремле

Как утверждается, они затаились для того, чтобы сохранить свою безопасность.

Молчание осведомителей оставляет Вашингтон без важной информации в преддверии промежуточных выборов в конгресс США, пишет газета The New York Times со ссылкой на чиновников, близких к американской разведке. По словам собеседников издания, причиной тому – не убийство или раскрытие информаторов, а более агрессивная контрразведка Москвы. Кроме того, считают американские чиновники, на молчание шпионов в Кремле повлияли отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и высылка американских дипломатов.

Эту версию подтвердил The New York Times бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер, сказавший, что из Москвы «выгнали» большое количество информаторов. При этом, отмечают собеседники издания, США продолжают перехватывать сообщения в российских каналах связи, предполагая, что встреча с осведомителями американских спецслужб могла происходить и за пределами России. В то же время, по словам источников, за последние годы у Вашингтона было всего несколько людей, близких к президенту Владимиру Путину, и их молчание делает менее понятными планы Москвы.

Напомним, в США с января прошлого года ведется расследование дела о возможном вмешательстве России в американские выборы.

Комментарии

16

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yralez 25 августа 2018 | 12:07

Это чекисты так считают, что сами стали меньше продавать информацию ?
Типа как лайки считаются экстремизмом.

oldpartizan 25 августа 2018 | 12:35

информаторы в крыму на отдыхе?

parasuk_ 25 августа 2018 | 12:07

Никто не хочет повторить судьбу воблоглазого ублюдка немцова, который тоже был американским агентом

mikhail_spb_ 25 августа 2018 | 12:10


Просто младший член тандема, с айфона которого передавались данные в США, уже 10 дней не ходит на работу.
Вот поток данных и прервался.

nadin57 25 августа 2018 | 12:42

mikhail_spb_: там , вообще-то говорится про 2года, а не про 10 дней))

novyrusich 25 августа 2018 | 12:10

То есть работают на ЦРУ люди из непосредственного окружения Путина.
Здорово. А сейчас они затаились и американцы лишились привычной детальной информации. страдают бедные.

agamasat 25 августа 2018 | 12:16

Давно так не смеялся!) По всей видимости, омириканские шпиёны запалились на том, что их человеческая совесть и ум никак не могли принять и осознать всего того бреда, что творит кремлевская шайка недоумков.

yralez 25 августа 2018 | 12:16

Сами себя запугали.
Веселая у них служебная атмосфера........товарищеская такая.

vlabumur 25 августа 2018 | 12:18

Поймали? Поймали! А кто он? Лопух!

"Бриллиантовая рука"

gregor 25 августа 2018 | 12:25

Спецслужбы США, по некоторым данным, перестали получать данные от своих информаторов в Кремле
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А Песков ,от имени Кремля ,опровергают эту информацию .

polsan 25 августа 2018 | 12:31

Даже не верится, что такая секретная информация может так запросто просочится в прессу! )
Ведь круг посвящённых в это людей, очень ограничен и вычислить того, кто слил эту информацию прессе проще простого.
Это похоже на кино про Штирлица, где он всех дурачил. )

lager23 25 августа 2018 | 12:32

Страна окружена врагами, кругом шпионы и саботажники, но у народа ещё есть надежда на прорыв нацлилера и наступление светлого будущего!

tremens_delirium 25 августа 2018 | 12:34

Просто пропала надобность. Теперь Путин передает инструкции и приказы непосредственно Трампу.

consts 25 августа 2018 | 12:50

Особо умиляет формулировка "по некоторым данным".
Между прочим, тоже по некоторым данным Солнце вращается вокруг Земли, а в подвалах Кремля варят сыр.

ugas 25 августа 2018 | 13:04

Медведев на связь не выходит?

tenisfun 25 августа 2018 | 13:12

Вот и Димон куда то исчез.

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