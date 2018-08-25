Спецслужбы США, по некоторым данным, перестали получать данные от своих информаторов в Кремле

Как утверждается, они затаились для того, чтобы сохранить свою безопасность.

Молчание осведомителей оставляет Вашингтон без важной информации в преддверии промежуточных выборов в конгресс США, пишет газета The New York Times со ссылкой на чиновников, близких к американской разведке. По словам собеседников издания, причиной тому – не убийство или раскрытие информаторов, а более агрессивная контрразведка Москвы. Кроме того, считают американские чиновники, на молчание шпионов в Кремле повлияли отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и высылка американских дипломатов.

Эту версию подтвердил The New York Times бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер, сказавший, что из Москвы «выгнали» большое количество информаторов. При этом, отмечают собеседники издания, США продолжают перехватывать сообщения в российских каналах связи, предполагая, что встреча с осведомителями американских спецслужб могла происходить и за пределами России. В то же время, по словам источников, за последние годы у Вашингтона было всего несколько людей, близких к президенту Владимиру Путину, и их молчание делает менее понятными планы Москвы.

Напомним, в США с января прошлого года ведется расследование дела о возможном вмешательстве России в американские выборы.