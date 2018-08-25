ФСИН подтвердила информацию о голодовке заключенных «Владимирского централа»

В региональном управлении ведомства сообщили, что от еды отказались некоторые осужденные. Каких-либо требований они не предъявляли. Еще несколько дней назад пресс-служба ФСИН опровергала сообщения о голодовке. По словам уполномоченного по правам человека в регионе, ряд заключенных отказались от еды в середине августа. Сейчас они находятся под контролем врачей. Омбудсмен добавила, что свои требования и претензии участники голодовки готовы высказать только представителям Генпрокуратуры.