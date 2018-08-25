В ярославской колонии проходит проверка после утечки еще одного видео издевательств над заключенными
Следователи тем временем возбудили новое уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Администрация тюремного ведомства выясняет, кто передавал журналистам видеозапись, которую опубликовала «Новая газета». Причем проверяются не только сотрудники колонии номер 1, засветившейся в первом скандале с пытками осужденных, но и сами заключенные, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. То есть, не исключается, что кто-то из тех, кто отбывает наказание, вполне мог получить доступ к видеорегистраторам.
В Федеральной службе исполнения наказаний ситуацию пока не комментируют. Видео, как сотрудники колонии избивают осужденных руками, дубинками, оскорбляют их, появилось в четверг на сайте «Новой газеты». Сообщается, что запись была сделана примерно полтора года назад. На ней есть как те, кто пытал заключенного на первом видео, так и новые лица.
Первое видео пыток в той же колонии было опубликовано в конце июля. По уголовному делу о превышении полномочий арестованы 12 человек, в том числе замначальника ИК-1 по воспитательной работе.
Комментарии13
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archibald_dandy_esquire 25 августа 2018 | 12:04
@ Администрация тюремного ведомства выясняет, кто передавал журналистам видеозапись @
передавшего видеозапись забьёт до смерти лично начальник колонии
viktorova 25 августа 2018 | 12:33
/Причем проверяются не только сотрудники колонии номер 1, засветившейся в первом скандале с пытками осужденных, но и сами заключенные,/
То есть эти дурики признают, что бардак там творится. Как запись может оказаться у зк?
mikhail_spb_ 25 августа 2018 | 12:05
Удивительно: проверяют не зверства садистов-вертухаев, а ищут каким образом видео о зверствах стало достоянием общественности.
Чтобы впредь таких утечек не было?
huyt 25 августа 2018 | 12:09
mikhail_spb_: так такое явление есть и во многих других колониях. Увы....
stas12006 25 августа 2018 | 12:07
превышение полномочий - это когда не имел права подписывать бумажку , а подписал.
а когда пытают людей -это немного другое. но путиснкая власть не считает это преступлением, поэтому в ук нет статьи за пытки, поэтому приходится судить по непонятным статьям.
huyt 25 августа 2018 | 12:14
stas12006: Есть специальные нормативно-правовые акты. В них всё четко прописано. Теоретически эти законы должны работать, а вот на практике получается далеко не всегда так. Помните историю в колонии где находился Ильдар Дадин ? Тогда дело о пытках вроде как замяли. Да мы многое ещё не знаем, но я подозреваю, что такие случаи в российских тюрьмах приобрели массовость
piter_ug 25 августа 2018 | 12:21
Чего там проверять?
Надо действовать - поменять местами зэков с надсмотрщиками и посмотреть живьём, как чего было.
tks 25 августа 2018 | 12:22
То есть, проверяются не факты, запечатленные на видео, а факт утечки? Симптоматично, однако.
polsan 25 августа 2018 | 12:26
Люди потеряли человеческий облик!!
Как они не понимают, что сегодня пытают они, а завтра придут те, кто будет пытать их, а может их детей, их родителей или жен!
cite 25 августа 2018 | 12:30
Администрация тюремного ведомства должна нанимать себе адвокатов и выяснять условия содержания в "красных зонах" куда по уму они должны все отправиться в скором времени.
consts 25 августа 2018 | 12:55
Причем проверяются не только сотрудники колонии номер, но и сами заключенные,
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Надеюсь "проверку"заключенных снимают на видео? Скоро ждать 3-й сезон?
cromwel 25 августа 2018 | 12:59
Мусоров волнует как утекло а не кто издевался. Уроды.
shtirlitz77 25 августа 2018 | 13:20
"...В ярославской колонии проходит проверка после утечки еще одного видео издевательств над заключенными..."
А зачем администрации это надо?
Разве в "Новой газете" была опубликована клевета?!