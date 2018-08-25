"...В ярославской колонии проходит проверка после утечки еще одного видео издевательств над заключенными..."

Следователи тем временем возбудили новое уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Администрация тюремного ведомства выясняет, кто передавал журналистам видеозапись, которую опубликовала «Новая газета». Причем проверяются не только сотрудники колонии номер 1, засветившейся в первом скандале с пытками осужденных, но и сами заключенные, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. То есть, не исключается, что кто-то из тех, кто отбывает наказание, вполне мог получить доступ к видеорегистраторам.

В Федеральной службе исполнения наказаний ситуацию пока не комментируют. Видео, как сотрудники колонии избивают осужденных руками, дубинками, оскорбляют их, появилось в четверг на сайте «Новой газеты». Сообщается, что запись была сделана примерно полтора года назад. На ней есть как те, кто пытал заключенного на первом видео, так и новые лица.

Первое видео пыток в той же колонии было опубликовано в конце июля. По уголовному делу о превышении полномочий арестованы 12 человек, в том числе замначальника ИК-1 по воспитательной работе.