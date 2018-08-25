Подготовка к съемкам третьей части фильма «Стражи Галактика» приостановлена на неопределенный срок
Об этом сообщает издание «Голливудский репортер». По его данным, создатели фильма не нашли нового режиссера. Джеймс Ганн, снявший две предыдущие части, в июле был уволен с этой должности из-за сообщений в Твиттере, написанных около десяти лет назад. Публикации сочли оскорбительными. Работа над третьей частью «Стражей Галактики» должна была начаться предстоящей осенью.
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